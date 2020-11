Kena Bridge of Spirits: Lässt das Abenteuer länger als gedacht auf sich warten?

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint erst 2021.

Ursprünglich sollte das von Ember Lab entwickelte Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ noch in diesem Jahr erscheinen.

Allerdings räumte das Studio vor einigen Wochen ein, dass aus diesem Vorhaben nichts wird. Stattdessen benötigt der Titel noch etwas mehr Zeit und ist mittlerweile für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr vorgesehen. Schenken wir den Angaben der offiziellen PlayStation-Website Glauben, dann werden wir uns noch etwas länger gedulden müssen, als zunächst angenommen. Dort wird „Kena: Bridge of Spirits“ mittlerweile nämlich für einen Release im vierten Quartal 2021 gelistet.

Überstunden und unbezahlte Mitarbeiter?

Von offizieller Seite bestätigt wurde das Ganze bisher nicht. Allerdings erreichten uns bereits Anfang des vergangenen Monats Berichte, in denen die Rede davon war, dass die Entwicklung des Fantasy-Abenteuers alles Andere als rund zu laufen scheint. So erhob Brandon Popovich, der als Programmierer und Designer an „Kena: Bridge of Spirits“ arbeitete, den Vorwurf, dass er für einen Teil seiner Arbeiten nicht bezahlt wurde.

Ein weiterer Entwickler, der anonym bleiben wollte, bestätigte das Ganze und wies zudem auf unbezahlte Überstunden hin. Auch von zwischenzeitlichen finanziellen Problemen bei den Ember Labs war die Rede. In wie weit sich das Ganze auf die Entwicklung des vielversprechenden Projekts auswirkte, bleibt abzuwarten.

Bisher waren die Verantwortlichen der Ember Labs nämlich nicht gewillt, sich zu den recht schwerwiegenden Vorwürfen zu äußern. Sollte sich daran etwas ändern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

