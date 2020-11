PS5: PlayStation Plus soll an Attraktivität gewinnen

"Bugsnax" zählt zu den ersten PS Plus-Spielen auf der PS5.

Auch auf der PS5 zählt PlayStation Plus zu den Premiumdiensten, nachdem der Service auf der PS4 zu einem riesigen Erfolg wurde. Gestartet wurde PS Plus schon Mitte 2010 auf der damals aktuellen PS3.

In der neuen Generation möchte Sony die Attraktivität noch einmal steigern, wie Nishino Hideaki, Senior Vice President von Sony Interactive Entertainment, in einem Gespräch mit den Redakteuren der Famitsu betonte. Laut seiner Aussage soll die Anzugskraft erhöht werden, indem der Mehrwert von PlayStation Plus hervorgehoben wird, beispielsweise durch exklusive Features.

Erste Exklusivfeatures verfügbar

Konkrete Zukunftspläne wurden zunächst nicht enthüllt. Doch auf der PS5 sind bereits die exklusiven Tutorials bzw. Spielhilfen an eine PS Plus-Mitgliedschaft gebunden. Zudem können Backups von Speicherständen momentan nur in der Cloud abgelegt werden , wofür wiederum ein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich ist.

Spekuliert wird auch, dass PlayStation Now ein Bestandteil der PlayStation Plus-Mitgliedschaft werden könnte, was einen deutlichen Kaufanreiz bieten würde. Bestätigt ist diese Möglichkeit allerdings nicht. Ziel sei es letztendlich nicht, mit dem Xbox Game Pass zu konkurrieren. Schon im Laufe des Jahres bezweifelte Sony die Tragfähigkeit eines solchen Geschäftsmodells.

„Die Entwicklung dieser Spiele hat viele Millionen Dollar, weit über 100 Millionen Dollar, gekostet. Wir sehen das einfach nicht als nachhaltig an“, so Sonys Jim Ryan in Bezug auf die Möglichkeit, Neuveröffentlichungen in eine Art Game Pass zu bringen.

Zurück zu PlayStation Plus: Der November ist der erste Monat, in dem ein PS5-Spiel ein Teil der Instant Games Collection wird. Es handelt sich um „Bugsnax“. Via „Gratis-Download“ wird der Titel am 19. November 2020 bereitgestellt.

Darüber hinaus profitieren (nicht nur) PS5-Spieler ab November von der sogenannten PS Plus Collection, die 20 kompatible PS4-Spiele umfasst. Erscheinen wird die neue Sony-Konsole hierzulande am kommenden Donnerstag.

