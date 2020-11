Xbox Series X: Erste Verkaufszahl aus Großbritannien

In Europa hat die Xbox Series X eine Woche Vorsprung.

In der vergangenen Woche kam die Xbox Series X/S auf den weltweiten Markt. Wie oft die Konsolen abgesetzt werden konnten, möchte Microsoft nicht verraten. Allerdings konnte VGC aus nicht näher genannten Publisher-Kreisen eine auf den UK-Markt bezogene Zahl erfahren.

So sollen von der Xbox Series X und Xbox Series S zum Launch in Großbritannien 155.000 Exemplare einen neuen Besitzer gefunden haben. Das wären 5.000 Konsolen mehr als bei der Xbox One im Jahr 2013 an den ersten beiden Verkaufstagen. Großbritannien ist laut VGC der zweitgrößte Xbox-Markt jenseits der USA.

PS4 konnte nicht eingeholt werden

An den Erfolg der PlayStation 4 kommen die Xbox Series X und Xbox Series S dennoch nicht heran. Die Last-Gen-Hardware-Einführung von Sony war die größte in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. In den ersten 48 Stunden wurden rund 250.000 Exemplare abgesetzt. Davor hielt die PlayStation Portable (185.000 Verkäufe) den Rekord für die meistverkaufte Spiele-Hardware der Region. Der Launch der PS5 folgt in Großbritannien am 19. November 2020.

Zu beachten ist, dass die ersten Verkaufszahlen keine entscheidenden Hinweise auf das Interesse der Verbraucher liefern, denn sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X waren in den meisten Ländern zügig ausverkauft. Lediglich die Verfügbarkeit der Xbox Series S konnte über einen langen Zeitraum hinweg aufrecht gehalten werden.

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Produktion und der Versandzeiten werden die Lieferprobleme rund um die Xbox Series X und PlayStation 5 voraussichtlich bis in das kommende Jahr hinein anhalten. Zumindest Sony versprach in der vergangenen Woche beträchtliche Mengen der eigenen Konsole, die vor und nach Weihnachten bereitgestellt werden. Offen ist letztendlich die Frage, wie viele Exemplare der PS5 zum Launch ausgeliefert werden konnten.

Zum Thema

