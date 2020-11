Minecraft: Neue Star Wars-Inhalte stehen bereit – Baby Yoda und mehr

"Minecraft" gehört zu den erfolgreichsten Titeln unserer Zeit.

Nicht nur „Minecraft Dungeons“ wird in diesen Wochen mit neuen Inhalten bedacht, auch Anhänger des originalen „Minecraft“ dürfen sich über frischen Content freuen.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Mojang bekannt gaben, wartet auf dem „Minecraft Marketplace“ mit sofortiger Wirkung ein neues Download-Paket auf interessierte Spieler. Dieses Mal verschlägt es euch in die Welt der legendären Science-Fiction-Saga „Star Wars“, wo natürlich ein Wiedersehen mit dem einen oder anderen alten Bekannten wartet.

Zahlreiche Inhalte für Fans versprochen

Bei den Arbeiten am „Star Wars“-DLC wurde laut offiziellen Angaben das Ziel verfolgt, sowohl neue als auch langjährige Fans der Franchise zufriedenzustellen. Daher dürft ihr euch auf einen DLC freuen, der die „The Mandalorian“-Serie inklusive Baby Yoda genauso abdeckt wie die originale „Star Wars“-Trilogie.

Der neue DLC enthält eine zusätzliche Karte, ein Skin-Pack, ein vollständiges, maßgeschneidertes Textur-Set, Reskins für Mobs und Gegenstände, eine UI-Behandlung und sogar einen lizenzierten Soundtrack. „Das Paket bietet Inhalte aus A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi und The Mandalorian, so dass wir all die galaktische Schönheit auf zwölf verschiedene Planeten-Dioramen verteilt haben“, so die Macher von Mojang weiter.

Anbei der offizielle Trailer zum Release der neuen Inhalte.

