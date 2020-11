PS5 bestellen: Amazon verspricht neue Kontingente zum EU-Launch

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Update: Inzwischen wurde bekannt, dass die Bestellungen bei Amazon am 19. November 2020 ab 13 Uhr wieder möglich sind. Nachfolgend haben wir nochmals die Produkteinträge verlinkt:

Ursprüngliche Meldung vom 16. November 2020: Zumindest in Nordamerika und Teilen Asiens wurde die PlayStation 5 in der vergangenen Woche veröffentlicht. Hierzulande wird es am Donnerstag dieser Woche endlich so weit sein.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, dass zahlreiche interessierte Kunden leer ausgingen, versicherte Sony Interactive Entertainment kürzlich, dass vor und nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ an zusätzlichen Konsolen an den Handel verschickt werden sollen. Doch schon in dieser Woche erhalten Kunden die Möglichkeit, ein weiteres Mal ihr Glück zu versuchen.

Amazon möchte pünktlichen Versand gewährleisten

So wird nicht nur die Handelskette Medimax neue PS5-Konsolen in ihr Sortiment aufnehmen. Auch der Versandriese Amazon wies in einer aktuellen Mitteilung darauf hin, dass pünktlich zum europäischen Launch weitere Kontingente zur Verfügung stehen werden. Gleichzeitig möchte das Unternehmen bei entsprechenden Bestellungen einen pünktlichen Versand gewährleisten, damit die Kunden schnellstmöglich Hand an ihre neue Konsole legen können.

Zum Thema: PS5: Bestellungen in Kürze wieder möglich

Wie viele der von Sony Interactive Entertainment zur Verfügung gestellten PS5-Einheiten im Endeffekt auf den deutschen Ableger von Amazon entfallen, ist unklar. Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Bis dahin gilt das Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Die PlayStation 5 erscheint am Donnerstag, den 19. November 2020 in Europa und wird in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten. Zum Preis von 499,99 Euro erhaltet ihr das klassische Modell mit einem optischen Laufwerk. Könnt ihr auf dieses verzichten und bezieht eure Spiele ohnehin nur noch in einer digitalen Version, dann dürfte die Digital-Edition der PlayStation 5 genau das Richtige für sein.

Der Preis der Digital-Edition liegt bei 399,99 Euro.

Quelle: Videogames Chronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5