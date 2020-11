"PS5: Verfügbarer Speicherplatz stellt laut Jim Ryan kein Problem dar"

Der freie Speicherplatz der PS5 beträgt 667 Gigabyte.

In der Zwischenzeit konnten wir dem Interview zwischen Jim Ryan und der Tageszeitung „The Telegraph“ eine weitere Aussage entnehmen. Nachdem sich das PlayStation-Oberhaupt zuerst zu höheren Preisen für First-Party-Titeln äußerte, geht er jetzt auf den SSD-Speicher der PS5 ein.

Dieser fällt mit einem freien Speicherplatz von 667 Gigabyte nicht allzu groß aus. Insgesamt verfügt die Konsole über einen internen Speicher von 825 Gigabyte, von denen jedoch 158 Gigabyte vom Betriebssystem eingenommen werden.

Angesichts umfangreicher Spiele, wie zum Beispiel das kürzlich veröffentlichte „Call of Duty Black Ops Cold War“, könnte der Festplattenspeicher der PS5 schnell erschöpft sein. Der Ego-Shooter verbraucht auf Sonys Next-Gen-Konsole satte 133 Gigabyte für sich alleine.

Nutzung der Festplatte wird überwacht

Laut Ryan ist das gesamte Unternehmen jedoch der Meinung, dass dies ausreichen sollte: „Das sehen wir nicht so. Wir werden natürlich beobachten, was passiert, wenn die Leute ihre PlayStations auspacken und anfangen, sie zu benutzen. Wir glauben, dass wir das schaffen werden. Wir sind natürlich in der Lage, die Festplattennutzung auf der PS5 mikroskopisch zu überwachen. Alles, was wir dort gesehen haben, deutet darauf hin, dass es uns damit gut gehen wird.“

Die Spieler werden gezwungen sein, früher oder später bereits abgeschlossene Spiele zu löschen, um freien Speicher zu schaffen. Andernfalls müsst ihr euch eine kostenpflichtige SSD-Erweiterung besorgen. Festplatten, die dafür in Frage kommen, müssen jedoch von Sony gekennzeichnet werden und sind daher zum PS5-Launch noch nicht verfügbar. Hier ist also noch ein wenig Geduld angesagt.

Während die PS5 in vielen Ländern bereits in den Handel gekommen ist, erfolgt der Launch in Europa am bevorstehenden Donnerstag.

Quelle: The Telegraph

