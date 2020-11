Xbox Series X/S: Engpässe bis Ende März 2021 erwartet

Microsoft brachte zwei recht unterschiedliche Konsolen auf den Markt.

Nachdem enthüllt wurde, dass Amazon, GameStop und weitere Händler ab dem 19. November 2020 weitere PS5-Vorbestellungen annehmen werden, ist die Frage offen, wie lange die momentan schwierige Liefersituation anhalten wird.

Auch Spieler, die ein Interesse an den neuen Xbox-Konsolen haben, stehen vor dem Problem, dass die Hardware weitgehend ausverkauft ist. Allzu zuversichtlich ist Microsoft nicht, dass die Liefersituation in naher Zukunft verbessert werden kann. Das Unternehmen rechnet damit, das es bis weit in das kommende Jahr hinein Lieferengpässe geben wird.

Entspannung ab April 2021

Der Microsoft-CFO Tim Stuart betonte zu diesem Thema: „Ich denke, dass wir auch im Quartal nach den Feiertagen weiterhin Lieferengpässe sehen werden, also Microsofts Q3, Kalender Q1.“ Das heißt, gegen April 2021 könnte sich die Situation entspannen.

Laut Stuart erwartet Microsoft ab dem vierten Geschäftsquartal, also im Zeitraum von Anfang April bis Ende Juni 2021, eine Situation, in der die Nachfrage und das Angebot in Einklang gebracht werden können und kein Kunde auf die Xbox-Hardware seiner Wahl warten muss.

„Wir werden uns außerhalb des Weihnachtsgeschäftes befinden. Das Angebot wird in den nächsten 4, 5 oder 6 Monaten ansteigen. Und dann erwarte ich, dass das Nachfrageprofil wirklich erfüllt wird, was wirklich, wirklich großartig sein wird“, so der Microsoft CFO weiter.

Im Laufe der Woche sickerte durch, dass die Xbox Series X und die Xbox Series S am ersten Tag der Verfügbarkeit in Großbritannien auf 150.000 Verkäufe kamen. Ein Drittel des Absatzes, also 50.000 Exemplare, werden dem kleineren Modell zugeschrieben. Offiziell bestätigt sind diese Angaben nicht, da Microsoft keine Verkaufszahlen herausgeben möchte.

Die ersten Verkaufszahlen sind bei einem Generationswechsel in der Regel kein Indiz dafür, wie gefragt eine Hardware ist. Denn sie spiegeln im Grunde nur wider, wie viele Exemplare rechtzeitig produziert werden konnten. Wie bei der PS5, die in Europa am 19. November 2020 auf den Markt kommen wird, beschränkt das Angebot die Absatzmöglichkeiten.

Microsofts Phil Spencer sorgte aufgrund der Knappheit kürzlich für eine Entschuldigung: „Die erste Anfrage, die ich immer wieder bekomme, ist: ‚Es ist so schwer, die Konsolen jetzt zu bekommen‘, und dafür entschuldige ich mich wirklich sehr“, so seine Worte. „Ich meine, wir bauen sie jetzt seit fast zwei Monaten und versuchen, so viele wie möglich in die Läden zu bekommen. Aber die Nachfrage ist einfach so groß.“

