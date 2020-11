Xbox Series X/S: Preise der First-Party-Software sollen zu gegebener Zeit genannt werden

Nach wie vor ist unklar, ob Microsoft nachziehen und die Preise seiner Spiele in der nächsten Konsolen-Generation ebenfalls erhöhen wird. Eigenen Angaben zufolge möchte das Unternehmen zu gegebener Zeit über die Preise der First-Party-Software sprechen.

Die Xbox Series X ist ab sofort erhältlich.

In den vergangenen Wochen kündigten vereinzelte Publisher an, dass sie die Preise ihrer Spiele in der neuen Konsolen-Generation erhöhen werden.

So liegt der Preis von Triple-A-Titeln aus dem Hause Sony Interactive Entertainment zukünftig beispielsweise bei knapp 80 Euro. Auch der US-Publisher 2K Games kündigte eine Preiserhöhung an, während Ubisoft darauf hinwies, dass die Preise der hauseigenen Spiele zumindest bis Weihnachten nicht steigen werden. Doch wie steht es eigentlich um die First-Party-Produktionen von Microsoft?

First-Party-Titel erst im Jahr 2021

Da das ursprünglich für den Launch der Xbox Series X/S vorgesehene „Halo Infinite“ vor einigen Wochen auf das nächste Jahr verschoben wurde, startete Microsoft ohne einen nennenswerten First-Party-Titel in die neue Konsolen-Generation. Dementsprechend hat das Unternehmen laut eigenen Angaben keine Eile, über die Next-Gen-Preise der Xbox Game Studios-Produktionen zu sprechen.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X/S: Electronic Arts über steigende Spielepreise

„Ich denke, wir machen noch keine konkreten Ankündigungen zu Preisen für die First-Party-Titel. Wir werden das zu gegebener Zeit tun. Die Preise sind seit einigen Generation nicht gestiegen. Es ist also nicht verwunderlich, dass so etwas passiert“, so Microsofts CFO Tim Stuart.

Weiter heißt es: „Und bis zu einem gewissen Punkt steigen die Kosten für die Erstellung von Inhalten. Und diese Publisher und Content-Creator, einschließlich uns, möchten sicherstellen, dass Sie die richtigen Bruttomargenprofile und die richtigen Ertragsprofile für die Erstellung dieser neuen, fantastischen und erstaunlichen Spiele erzielen.“

Die Xbox Series X und die Xbox Series S sind seit dem 10. November 2020 erhältlich.

Quelle: Videogameschronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series S