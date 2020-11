Marvel’s Spider-Man: Weltweite Verkaufszahlen enthüllt

"Marvel's Spider-Man" zählt zu den erfolgreichsten PS4-Titeln überhaupt.

Der im Jahr 2018 veröffentlichte Exklusivtitel „Marvel’s Spider-Man“ stellt für Sony einen gigantischen Erfolg dar. Inzwischen ist bekannt, dass das Spider-Man-Abenteuer einen neuen Meilenstein erreicht hat, was die globalen Verkaufszahlen angeht.

Darauf gibt uns das Profil von David Bull einen Hinweis, der bei PlayStation als Senior Manager tätig ist und für das globale Marketing verantwortlich ist. Dort sind einige seiner größten Errungenschaften aufgelistet worden.

Über 20 Millionen Mal verkauft

Im zweiten Punkt ist Folgendes zu lesen: „Brach mit einer anerkannten Marketingkampagne für „Marvel’s Spider-Man“ Verkaufsrekorde. In den ersten drei Tagen wurden 3,3 Millionen Einheiten verkauft, weltweit über 20 Millionen Einheiten.“

Dass das Spiel bereits in den ersten drei Tagen rund 3,3 Millionen Mal verkauft wurde, ist schon lange bekannt. Damit stieg es vorerst zu Sonys schnellstverkauftem Titel aller Zeiten auf. Dieser Rekord wurde dieses Jahr von „The Last of Us Part 2“ gebrochen, das innerhalb dieses Zeitraums sogar vier Millionen Mal abgesetzt wurde.

Die aktuellen Gesamtverkaufszahlen lagen bis jetzt noch nicht vor. Jedenfalls ist „Marvel’s Spider-Man“ mit 20 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Superhelden-Spiel überhaupt. Bis Juli 2019 verkaufte sich der Titel übrigens etwa 13 Millionen Mal. In den vergangenen 16 Monaten fand das Spiel somit weitere sieben Millionen Abnehmer. Auch längere Zeit nach dem Release verkauft sich „Marvel’s Spider-Man“ also hervorragend.

Ob das kürzlich erschienene Spin-Off „Spider-Man: Miles Morales“ an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird sich zeigen. Statt Peter Parker schlüpft ihr hier in die Rolle des Teenagers Miles Morales, der in die Fußstapfen seines Mentors treten möchte und während dessen Abwesenheit gezwungen ist, New York City zu verteidigen.

Der Titel ist sowohl für PS4 als auch für PS5 verfügbar. Zudem wird eine Ultimate-Edition angeboten, die eine überarbeitete Version von „Marvel’s Spider-Man“ enthält. Dazu wurden unter anderem zwei neue Anzüge und eine Übertragung eures Speicherstandes bestätigt. Einen Vergleich zwischen der PS4- und der PS5-Version könnt ihr euch im oberhalb verlinkten Artikel ansehen.

