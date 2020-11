PS5: Sony verteidigt Cross-Gen-Veröffentlichungen

Morgen erscheint die PS5 in Deutschland.

Sony möchte die PlayStation 4 einige weitere Jahre unterstützen, was die Veröffentlichung weiterer Spiele mit einschließt. Da mittlerweile die PS5 auf dem Markt verweilt bzw. hierzulande am morgigen 19. November 2020 veröffentlicht wird, bedeutet der Ansatz zugleich, dass viele der kommenden Games generationsübergreifend für beide Systeme veröffentlicht werden.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und „Sackboy: A Big Adventure“ traf es bereits, hinter „God of War Ragnorak“ steht noch ein Fragezeichen und mit „Horizon Forbidden West“ befindet sich das nächste Cross-Gen-Spiel in der Pipeline.

Vorteile des PS5-Featuresets werden genutzt

Nicht alle Spieler sind von der Strategie begeistert und befürchten, dass die Entwicklung der PS4-Version einen negativen Einfluss auf die Qualitäten des PS5-Pendants hat. Dabei handelt es sich um eine Befürchtung, die Sonys Jim Ryan aus dem Weg räumen wollte. In einem Gespräch mit The Telegraph betonte er, dass die PS5-Versionen von Grund auf für die Next-Gen-Konsole aufgebaut werden.

„Zunächst einmal müssen wir sagen, dass unsere PS5-Erfahrungen oder Versionen dieser Spiele von Grund auf so aufgebaut sind, dass sie die Vorteile des PS5-Featuresets nutzen können. Ich denke also, wenn man eine PS5-Version dieser Spiele für die PS5-Community und dann eine PS4-Version dieser Spiele für die PS4-Community anbietet, sehe ich nicht, was daran falsch ist“, so Ryan.

Community-Diskussion: Ist Cross Gen eine Vollbremsung für die PS5?

Es gibt natürlich einen Grund, warum die PS4-Spieler nicht vernachlässigt werden können. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 113 Millionen Exemplare der Last-Gen-Konsole ausgeliefert bzw. verkauft. Die gewaltige Installationsbasis sorgt noch immer für eine immense Nachfrage.

„Wir haben eine Community von PS4-Spielern, die 100 Millionen Menschen umfasst. Es wäre falsch, diese Leute zu früh zu verlassen. Und sie haben sich mit ihren PS4-Spielen in diesem Jahr mehr als zu irgendeinem Zeitpunkt im Verlauf des Zyklus beschäftigt. Sie benutzen ihre PlayStations. Sie sind mit ihren PlayStations zufrieden. Warum sollten wir ihnen keine Spiele mehr geben?“, so Ryan.

Hierzulande kommt die PS5 am morgigen 19. November 2020 auf den Markt. Bei vielen Kunden sind die Konsolen bereits unterwegs. Ähnliches berichten Spieler in unserer PS5-Gruppe auf Facebook. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer News-Übersicht zur neuen Konsole.

