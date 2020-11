PS5 vs Xbox Series X: Erste Verkaufszahlen aus Japan

In Japan startete die PS5 in der vergangenen Woche.

Aus Japan sind die ersten „vorläufigen Verkaufszahlen“ der PS5 und Xbox Series X/S eingetroffen. Dort kamen beide Konsolen in der vergangenen Woche auf den Markt. Die Xbox Series X erschien am 10. November 2020, gefolgt von der PS5 am 12. November 2020.

Die ersten Verkaufszahlen verdeutlichen einmal mehr, dass es Microsoft im Land der aufgehenden Sonne recht schwer hat. Während die PS5 in den ersten Tagen der Markteinführung auf 118.000 Verkäufe kam, sind es bei der Xbox Series X und Xbox Series S zusammen „nur“ 21.000 verkaufte Exemplare.

Angebot beschränkt die Verkäufe

Es sind zwei Dinge zu beachten: In Japan ist der Xbox-Markt im Großen und Ganzen zu vernachlässigen. In den vergangenen Jahren gab es Wochen, in denen die Xbox-Konsolen nicht einmal in den dreistelligen Bereich kamen. Verglichen damit wirken die 21.000 Verkäufe recht ordentlich.

Auf der anderen Seite ist die Verfügbarkeit von Konsolen weltweit der limitierende Faktor, was auch für Japan gilt. Das heißt, die Verkaufszahlen geben in den kommenden Monaten keine verlässlichen Hinweise darauf, welche der beiden Konsolen mehr gefragt ist. Und offizielle Zahlen möchte Microsoft ohnehin nicht veröffentlichen.

Hierzulande kommt die PS5 am morgigen 19. November 2020 auf den Markt. Zahlreiche Kunden berichten, dass der Versand bzw. die Vorbereitungen seit gestern laufen. Auch in unserem Forum wird das Thema diskutiert.

Solltet ihr bisher nicht das Glück gehabt haben, eine PS5 vorbestellen zu können: Händler wie GameStop, Medimax und Amazon gaben bekannt, dass der Onlineverkauf am Launchtag der PS5 wieder aufgenommen wird. Beim Versandriesen solltet ihr gegen 13 Uhr vorbeischauen. Vor Ort werden morgen keine Konsolen verkauft.

