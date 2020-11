Call of Duty Black Ops Cold War: Sichert euch das Nuketown Weapons Bundle!

In der kommenden Woche wird der neue First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ eine erste neue Karte für den Multiplayer spendiert bekommen. Dabei handelt es sich um den Klassiker „Nuketown ’84“, der die ikonische Karte in ein neues Gewand stecken wird. Allerdings haben die zuständigen Entwickler von Treyarch bereits ein kostenloses Bundle auf Basis von Nuketown bereitgestellt.

Nuketown wartet auf euch

Wer sich bis zum 3. Dezember 2020 in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ einloggt, bekommt das „Nuketown Weapon Bundle“ spendiert, das zehn unterschiedliche Gegenstände mit sich bringt. Darunter finden sich ein Waffenbauplan, Talismane,, Sticker, ein Emblem und eine Visitenkarte. Auf der offiziellen Seite hält Activision auch einige Details zu dem Bundle bereit.

Dementsprechend kann man sich schon einmal auf „Nuketown ’84“ einstimmen. Ab dem kommenden Dienstag, den 24. November 2020 wird die neue Karte für alle Spieler zur Verfügung stehen.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist seit dem 13. November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. In Kürze soll ein erstes umfangreiches Update erscheinen, das auch erste Veränderungen an der Waffenbalance vornimmt. Unter anderem wird es der MP5 an den Kragen gehen, nachdem sie bisher als übertrieben starke Waffe aufgefallen war.

Straight from the streets of Nuketown ’84. Purchase #BlackOpsColdWar and login by 12/3 to receive the Nuketown Weapon Bundle. Intel here: https://t.co/HdZj0lCz0f pic.twitter.com/yytDExyN46 — Call of Duty (@CallofDuty) November 19, 2020

