Katamari Damacy Reroll: Der offizielle Trailer zum PS4- und Xbox One-Launch

"Katamari Damacy Reroll" ist ab sofort erhältlich.

Schon vor einer ganzen Weile wurde der etwas andere Geschicklichkeits-Titel „Katamari Damacy Reroll“ für die Switch und den PC veröffentlicht.

Mit einem wenig Verspätung versorgte Bandai Namco Entertainment heute auch die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4. Passend dazu steht ein neuer Launch-Trailer bereit, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht und euch einen ersten Eindruck davon vermittelt, was im fröhlich schrägen „Katamari Damacy Reroll“ auf euch zukommt.

Die Nacht muss erleuchtet werden

In „Katamari Damacy Reroll“ zerstörte der „King of All Cosmos“ versehentlich alle Sterne am Himmel und sorgte so dafür, dass vom klaren Sternenhimmel, wie wir ihn kennen, nichts übrig blieb. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Prinzen und Sohn des „King of All Cosmos“, der nun vor der Aufgabe steht, dieses Missgeschick zu beheben.

„Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Sohnes, dem süßen Prinzen, der nun zur Erde reist und den Katamari um die ganze Welt rollen muss, um die Nacht wieder zu erleuchten. Doch so eine Reise benötigt auch einen angemessenen Soundtrack. Eine Auswahl an renommierten, japanischen Musiker, aus den unterschiedlichsten Genres von Jazz über Rap bis zu Funk-Rock, geben der Reise des Prinzen eine ganz besondere Atmosphäre“, so Bandai Namco Entertainment weiter.

