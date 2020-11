PS Plus Collection für PS5: Weitere Spiele nicht ausgeschlossen

Die PS Plus Collection könnte erweitert werden.

Gestern kam die PS5 auf den europäischen Markt. Und PS Plus-Mitglieder bekamen zahlreiche Spiele obendrauf. Dazu zählt nicht nur „Bugsnax“, das zum PS Plus-Angebot im November 2020 zählt. Auch können PS Plus-User auf der PS5 (und PlayStation 4) die 20 Spiele der PlayStation Plus Collection laden.

Offen ist nach wie vor, ob sich weitere Spiele in die PS Plus Collection hinzugesellen werden, was aus der Sammlung ein Art Mini-Game-Pass machen würde. Tatsächlich schließt Sony ein solches Szenario nicht aus.

Sony möchte abwarten und schauen

Auf die Frage, ob es Pläne gebe, die Sammlung, die derzeit aus zehn First-Party-Spielen und zehn Spielen von Drittanbietern besteht, zu erweitern, betonte der PlayStation CEO Jim Ryan gegenüber GQ , dass man abwarten wolle.

„Nun, wir werden abwarten und sehen, wie die Welt die Plus-Sammlung annimmt“, so Ryan. „Wir denken, dass es möglicherweise ein großartiges Instrument zur Benutzerakquise sein wird. Wenn man noch nie eine PS4 hatte und sich für den Kauf einer PS5 entscheidet, erhält man im Grunde genommen auch eine PS4, richtig?“

Es scheint, dass Sony den eigenen Kurs korrigiert. Vor einiger Zeit betonte Ryan, dass ein Abonnementmodell wie der Xbox Game Pass für den PS5-Hersteller „keinen Sinn“ macht, da sich Sony auf Spiele mit einem großem Budget konzentriert. Und das Unternehmen setzt in der Regel nicht auf zahlreiche Mikrotransaktionen, Season Pässe oder Game-as-a-Service-Modelle, mit denen die Spiele jenseits des Kaufs finanziert werden können.

Dennoch scheint Sony so etwas wie ein Game-Pass-Pendant in der Planung zu haben. In einem anderen Interview, das diese Woche veröffentlicht wurde, deutete Ryan an, dass Sony irgendwann etwas ankündigen wird.

Zum Thema

„Es gibt tatsächlich Neuigkeiten, aber nicht heute“, so Ryan gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS, als er gefragt wurde, wie PlayStation auf Microsofts Abonnementdienst reagieren werde. „Wir haben PlayStation Now, unseren Abonnementdienst, der in einer Reihe von Märkten verfügbar ist“, so seine weiteren Worte.

Es scheint, dass PSN Now, das momentan im Angebot ist, entsprechend erweitert wird. Zuletzt war von 2,2 Millionen Abonnenten die Rede.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5