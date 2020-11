PS5: Download-Fehler erfordert Reset auf Werkseinstellungen – Update mit Lösung

Hierzulande erscheint die PS5 erst am 19. November 2020.

Update: Für das Download-Problem wurde inzwischen eine Lösung gefunden, sodass ein Reset auf die Werkseinstellungen nicht mehr notwendig ist. Laut Sony muss zunächst die aktuelle Firmware der PS5 installiert werden, bevor ein Neuaufbau der Datenbank angestoßen wird.

Die folgenden Schritte sind notwendig:

Neuste PS5-Firmware installieren

PS5 im Sicherheitsmodus starten

Datenbank neu aufbauen

Danach sollte der Download nicht mehr irgendwo in der Schwebe sein.

If you’ve experienced issues downloading games with “Queued for Download” or “View Details” messages on PS5, please update the system software to the latest version, start your PS5 in safe mode then rebuild the database. See „PS5:safe mode options“ at https://t.co/BfgPSMafxd. pic.twitter.com/Vq7m0dXA23 — Ask PlayStation (@AskPlayStation) November 19, 2020

Meldung vom 14. November 2020: In Europa erscheint die PS5 erst am 19. November 2020, was gewisse Vorteile hat. Es besteht eine gute Chance, dass Fehler, die nach dem erfolgten Launch der Konsole auf einigen anderen Märkten auftreten, bis zu diesem Zeitpunkt behoben sind.

Einer dieser Fehler, von dem zahlreiche Spieler und Publikationen wie IGN berichten, macht sogar einen Reset der PS5 notwendig. Es handelt sich um ein Problem, das den Download von Spielen betrifft und dafür sorgt, dass diese nicht ordnungsgemäß auf der SSD der neuen Konsole landen.

Downloads hängen in der Schwebe

Das Download-Problem der PS5 scheint aufzutreten, wenn ein Spiel zum ersten Mal heruntergeladen werden soll. Der Fehler kann scheinbar zwei Formen annehmen. Entweder wird das Spiel bzw. die Anwendung dauerhaft in die Warteschlange gepackt oder ein Download-Fehler tritt auf. In beiden Fällen kann der Download nicht abgeschlossen werden.

Die eigentliche Schwierigkeit: Bei beiden Problemen werden die Spieler aufgefordert, die Download-Übersicht zu prüfen. Allerdings werden die betroffenen Spiele dort gar nicht angezeigt. Der Download hängt irgendwo in der Schwebe und kann weder abgebrochen noch fortgesetzt werden.

@ATVIAssist Hi I am unable to access the PS5 version of the game. It’s says queued for download but nothing works! pic.twitter.com/L9NopfnOVj — Sai Siddharth (@Super_Sidi) November 13, 2020

„In allen Fällen zeigt die PS5-Bibliothek bei den IGN-Mitarbeitern an, dass Sie das Spiel/die Anwendung besitzen. Aber wenn sie im PS5 Store nachsehen, ist das nicht der Fall und sie werden aufgefordert, es zu kaufen“, schreibt IGN. Laut der Angabe der Publikation seien die Konsolen mehrerer Mitarbeiter betroffen.

Probleme scheint es vor allem mit der PS5-Version von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zu geben, was wir bestätigen können. Während die PS4-Version wie gewünscht geladen werden kann, sträubt sich das PS5-Pendant. Ähnliche Probleme wurden aber auch mit „Godfall“ verzeichnet. Und im Internet tauchten identische Berichte in Kombination mit „Demon’s Souls“, „Spider-Man: Remastered“, „Sackboy A Big Adventure“ und der Disney+-App auf.

Eine erste Lösung

Es gibt eine temporäre Lösung, die allerdings nicht sehr komfortabel ist. Ein Werksreset behebt das Problem, was IGN und auch andere Nutzer bestätigen können. Dabei werden allerdings alle Inhalte gelöscht und die Konsole muss erneut eingerichtet werden. Parallel dazu besteht die Hoffnung, dass Sony das Problem mit einem Update in den Griff bekommt.

Zu beachten ist: Auch die Xbox Series X kam nicht ohne Probleme auf den Markt. In unserem Forum findet ihr wiederum eine Liste mit bekannten Fehlern auf der PS5.

