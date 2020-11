PS5: Wahre New-Gen-Spiele erst ab 2022

Die Entwickler müssen sich zunächst mit der Hardware vertraut machen.

Auch in Europa wurde in dieser Woche die neue Konsolengeneration gestartet, nachdem gestern die PS5 auf den hiesigen Markt kam. Das wahre Potential können die neuen Konsolen zunächst nicht entfalten, was auch Sonys Jim Ryan in einem aktuellen Interview einräumte. Laut seiner Aussage wird es wahrscheinlich bis 2022 dauern, bis die Entwickler die Hardware vollständig im Griff haben.

Im zweiten oder dritten Jahr

In einem Gespräch mit TASS wurde Ryan zunächst mit der Frage konfrontiert, wann die Entwickler damit beginnen, „die neue Konsolengeneration in vollem Umfang zu nutzen und Spiele speziell für den neuen Zyklus zu entwickeln“. Dabei gehe es auch um Spiele, die „vielleicht nicht auf der PS4 laufen können“.

In seiner Antwort erklärte Ryan: „Die Geschichte wird euch zeigen, dass es im zweiten oder dritten Jahr passiert, in denen die Entwickler so richtig in Fahrt kommen. Die Entwickler brauchen normalerweise ein wenig Zeit, um sich [mit der Hardware] vertraut zu machen. Aber es ist wahrscheinlich das Jahr 2022, in dem ihr einige wunderbare Dinge sehen werdet, so wie es bei der vorherigen Generation 2015/2016 Fall war, als die Definitionsspiele der Generation veröffentlicht wurden.“

Solltet ihr also etwas mehr von den New-Gen-Spielen erwartet haben, dann müsst ihr euch einfach in Geduld üben. Allerdings sorgt auch ein Bug dafür, dass Spiele auf der PS5 schlechter als erwartet aussehen können. Wie wir bereits berichteten, priorisiert die neue Konsole kurioserweise die PS4-Fassung eines Spiels, was manuell abgestellt werden kann. Auch in unserem Forum wird die Verwirrung um die PS4- und PS5-Versionen eines Spiels bereits diskutiert.

Zum Thema

Hierzulande verweilt die PS5 seit gestern bei den ersten Vorbestellern. Allerdings kamen längst nicht alle Interessenten in den Besitz der neuen Sony-Konsole. Bestellt werden konnte sie über Monate hinweg gar nicht.

Und auch die dritte Verkaufswelle, die gestern gestartet wurde, endete in einem Desaster. Während selbst Shop-Giganten wie Amazon in die Knie gezwungen wurden, erfolgte ein sofortiger Ausverkauf. Laut Sony ist vor und nach Weihnachten mit größeren Lieferungen zu rechnen.

