Yakuza Like a Dragon: Reaktionen auf den Aprilscherz führten zum neuen Kampfsystem

Bekanntermaßen wurde "Yakuza: Like a Dragon" mit einem komplett neuen Kampfsystem versehen. In einem aktuellen Special blickten die Entwickler noch einmal auf die Entstehungsgeschichte des Rollenspiels zurück.

"Yakuza: Like a Dragon" ist für die PlayStation 4 erhältlich.

Mit „Yakuza: Like a Dragon“ erschien der neueste Ableger der erfolgreichen Open-World-Serie kürzlich auch im Westen.

Zu den größten Neuerungen des Gangster-Abenteuers gehört das komplett überarbeitete Kampfsystem. Verstand sich „Yakuza“ spielerisch bisher als ein klassischer Brawler, orientiert sich das Kampfsystem von „Yakuza: Like a Dragon“ an klassischen rundenbasierten Rollenspielen. In einem ausführlichen Special gingen die kreativen Köpfe hinter dem Titel noch einmal auf die Entstehungsgeschichte ein und verrieten, wie es zum neuen Kampfsystem kam.

Vom Aprilscherz bis zum fertigen Projekt

Kopf des Ganzen war wieder einmal Toshihiro Nagoshi, der von Anfang an Generaldirektor des Studios hinter den „Yakuza“-Spielen war. Wie Nagoshi ausführte, sollte ursprünglich auch „Yakuza: Like a Dragon“ mit den typischen Brawler-Kämpfen aufwarten, wie wir sie aus der Vergangenheit der Serie kennen. Allerdings gab es im vergangenen Jahr einen Aprilscherz-„Leak“ von Sega, in dem die „Yakuza“-Reihe plötzlich mit einem rundenbasierten Kampfsystem zu sehen war.

Nachdem das Spiel endlich enthüllt worden war, wurde angenommen, dass dies überhaupt kein Scherz war, sondern eine frühe Version des Spiels. Ins Detail ging Nagoshi diesbezüglich zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die positiven Reaktionen der Fans auf den Aprilscherz im Endeffekt dazu führten, dass sich die kreativen Köpfe rund um Nagoshi dazu entschlossen, neue Wege zu gehen und auf ein rundenbasiertes Kampfsystem zu setzen.

Allzu viel Zeit hatten die Entwickler dafür allerdings nicht, da der japanische Release von „Yakuza: Like a Dragon“ mit großen Schritten näher kam. Weitere Details zur Entwicklungsgeschichte des Rollenspiels liefert euch das angehängte Video.

