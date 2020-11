Call of Duty Black Ops Cold War: Umfangreicher Patch nimmt Änderungen an der Waffenbalance vor

Mit einem umfangreichen Patch hat Treyarch noch einmal zahlreiche Änderungen an "Call of Duty: Black Ops Cold War" vorgenommen. Unter anderem wurde an der Waffenbalance geschraubt.

Am gestrigen Abend hatten Activision, Treyarch und Raven Software ein umfangreiches Update für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. Mit dem neuesten Softwareflicken haben die Entwickler noch einmal immense Änderungen an der Spielbalance vorgenommen,

Erste weitreichende Änderungen

Nachdem man bereits die MP5 abgeschwächt hatte, ging es nun auch der M16, der FFAR1 und den Scharfschützengewehren an den Kragen. Des Weiteren hat man auch verschiedene Fehler behoben, die in den Multiplayer-Spielmodi die Runde machten, wobei auch die Spawnpunkte in einigen Modi angepasst wurden.

Zudem wurden die Punkteserien noch einmal neu ausbalanciert. Somit wird man für einige Punkteserien mehr Punkte als bisher benötigen. Der Angriffshelikopter wurden zudem verstärkt und sollte schneller seine Position wechseln. Außerdem wurden auch verschiedene Anpassungen am Zombie-Modus vorgenommen, sodass die Untoten fortan bessere Laufwege wählen sollten. Zudem wurden Exploits geschlossen, mit denen man bestimmte Bereiche verlassen konnte.

Eine komplette Übersicht aller Änderungen des neuen Patches kann man auf der offiziellen Seite finden. Somit kann man noch einmal nachvollziehen, was sich im Detail verändert hat und welche Fehler nicht mehr auftreten sollten.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist seit dem 13. November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. In der nächsten Woche wird mit „Nuketown ’84“ eine erste neue Multiplayer-Karte erscheinen, ehe am 10. Dezember 2020 auch die erste Season an den Start geht.

