Cyberpunk 2077: Spoiler-Alarm – Erste Exemplare offenbar im Umlauf

Die ersten Exemplare von "Cyberpunk 2077" gelangen offenbar in den Umlauf. Auf Reddit berichtet ein User, dass er das Spiel bereits in den Händen halten konnte. Offiziell erscheinen wird das Rollenspiel am 10. Dezember 2020.

Bis Mitte Dezember müsst ihr offenbar Spoiler umschiffen.

Nach der jüngsten Verschiebung soll „Cyberpunk 2077“ Mitte Dezember auf den Markt kommen. Doch es scheint, dass sich die ersten Kopien bereits im Umlauf befinden. Auf Reddit berichtet ein User, dass er das eingepackte Spiel in den Händen halten konnte. Untermauert wird seine Aussage von einem Foto, auf dem einige Hüllen und das Cover zu sehen sind.

„Das Spiel fühlte sich ziemlich schwer an. Ich weiß, dass es 2 Disks – und nach dem, was ich gesehen habe – ein paar Goodies in der Hülle hat. Leider konnte ich mir diese nicht ansehen. Außerdem sieht es so aus, als wäre das Spiel 70 GB schwer“, so der Reddit-User.

Das ist in der Box

Der Box lässt sich tatsächlich entnehmen, dass „Cyberpunk 2077“ nicht nur mit den Disks ausgeliefert wird. Hinzu kommen weitere Inhalte. Hier die Inhaltsbeschreibung der Retail-Fassung:

2x Blu-ray-Disk

Welt-Kompendium

Sticker

Postkarten

Game-Map

Zum weiteren Umfang zählt der Zugriff auf digitale Inhalte, die aus dem PlayStation Store geladen werden müssen. Außerdem wird auf dem Cover noch einmal darauf hingewiesen, dass ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version verfügbar gemacht wird.

Es ist nicht so recht klar, wo das Foto aufgenommen wurde. Aufgrund der Anzahl der zu sehenden Exemplare von „Cyberpunk 2077“ liegt die Vermutung nahe, dass es sich um das Lager eines Groß- oder Einzelhändlers handelt. Im Gegensatz zur PS5 wäre zumindest eine pünktliche Auslieferung garantiert.

Spoiler befürchtet

Die frühe Verfügbarkeit hat einen Nachteil: Sollte „Cyberpunk 2077“ in den kommenden Tagen tatsächlich in den ersten Laufwerken rotieren, drohen Story-Spoiler, die in den sozialen Netzwerken und Foren verbreitet werden. So könntet ihr unbeabsichtigt mehr über das neue CD Projekt-Spiel erfahren als euch lieb ist.

Auch muss beachtet werden, dass die auf den Disks hinterlegte Version von „Cyberpunk 2077“ nicht auf dem neusten Stand ist. Im Zuge der jüngsten Verschiebung gab CD Projekt bekannt, dass mehr Zeit für Optimierungen notwendig ist. Mit einem größeren Day-One-Update ist demnach zu rechnen. Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf das anfangs erwähnte Bild werfen. Zu sehen ist die PS4-Version.

welp if retail copies are out in the wild, tread lightly to avoid spoilers 😶 pic.twitter.com/fPqTkTv0Cq — Parris (@vicious696) November 22, 2020

