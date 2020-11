Watch Dogs Legion: Update zum Savegame-Problem lässt noch auf sich warten

"Watch Dogs Legion" ist unter anderem für die PS5 erhältlich.

Anfang der Woche erreichte uns die Meldung, dass auf der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 sowohl „Assassin’s Creed Valhalla“ als auch „Watch Dogs Legion“ mit einem ärgerlichen Bug zu kämpfen haben.

Dieser führt im schlimmsten Fall dazu, dass ein Spielstand als defekt deklariert wird und sich nicht mehr laden lässt. Im Fall von „Assassin’s Creed Valhalla“ betrifft das Ganze lediglich manuell angelegte Spielstände, sodass ihr im Fall der Fälle immerhin noch auf den automatisch gespeicherten Spielstand zurückgreifen könnt. Schwerwiegender fiel das Spielstand-Problem leider bei „Watch Dogs Legion“ aus.

Da der Fortschritt von „Watch Dogs Legion“ auf lediglich einem Speicherplatz gesichert wird, geht hier im schlimmsten Fall der komplette Spielfortschritt flöten. Entsprechend schnell sollte ein Update hier Abhilfe schaffen. Wie die Entwickler hinter „Watch Dogs Legion“ via Twitter bestätigten, werden sich Betroffene allerdings noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen zwar nicht, wiesen allerdings darauf hin, dass die Spielstand-Probleme von „Watch Dogs Legion“ mit einem Patch, der Anfang Dezember erscheint, in Angriff genommen werden.

Sollte ein konkreter Termin genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

We’re sorry about the issues you’re experiencing. The team is aware of this issue and are working on a fix for it, which we’re aiming to have in a patch in early December.

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) November 20, 2020