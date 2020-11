Die Disk-Version der PS5 sorgt für nervige Geräusche.

PS5-Besitzer haben seit dem Launch der Konsole mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Dazu zählen unter anderem Bildstörungen, die vermutlich der GPU zugeschrieben werden können.

Inzwischen folgten Berichte darüber, dass die Disk-basierte Version der PS5 ein kurioses Verhalten zeigt. Offenbar setzt sich etwa alle 60 Minuten die enthaltene Disk in Bewegung und sorgt für einen erhöhten Geräuschpegel. Einige Spieler halten die regelmäßige Disk-Aktivität für eine Art Authentifizierungsprüfung durch die PS5, um sicherzustellen, dass die Konsole die Disk noch im System hat.

Auch bei der Nutzung von digitalen Spielen

Es spielt offenbar keine Rolle, ob die Disk im Laufwerk tatsächlich genutzt wird oder die digitale Version eines anderen Titels zum Einsatz kommt. Infolgedessen haben sich viele PS5-Besitzer dazu entschlossen, Disks nach dem Spielen eines bestimmten Titels zu entfernen, einfach um die erhöhte Lärmkulisse zu vermeiden. Das machen Beiträge auf Reddit und Resetera deutlich.

„Ich habe die Disk von Ghost of Tsushima derzeit in meiner PS5 und sie dreht sich selbst dann, wenn ich Spider-Man oder Demon’s Souls abspiele“, schrieb ein Reddit-Benutzer. „Ich kann verstehen, dass es überprüft werden muss, ob die Disk noch da ist. Aber sie sollte sicherlich nicht so schnell/laut drehen müssen.“

Auch in unserem Forum wird das Thema bereits diskutiert, was verdeutlicht, dass es sich um ein Phänomen handelt, das viele Spieler betrifft bzw. stört. Beteiligen an der Diskussion könnt ihr euch im folgenden Thread:

Ein User machte es sich zur Aufgabe, die Zeitabstände zwischen den Disk-Aktivitäten zu messen. Dabei wurde deutlich, dass das Laufwerk nach 59 bis 66 Minuten anspringt und jeweils zwischen 21 und 25 Sekunden aktiv bleibt. Auch hier wurde festgestellt: „Interessanterweise passiert das Lesegeräusch auch dann, wenn man eine digitale Anwendung am Laufen hat “

Konntet ihr bei eurer PS5 mit Disk-Laufwerk ein ähnliches Verhalten feststellen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5