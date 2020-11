PS5: Trotz Horizon & Ghost of Tsushima – Neue Marken laut Jim Ryan ein großes Risiko

Auch wenn Sony Interactive Entertainment mit "Horizon: Zero Dawn" oder "Ghost of Tsushima" große Erfolge feierte, ist die Einführung einer neuen Marke stets mit nicht zu unterschätzenden Risiken verbunden. Darauf wies in einem aktuellen Interview PlayStation-Boss Jim Ryan hin.

"Horizon: Zero Dawn" verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal.

Auch auf der PlayStation 4 setzte Sony Interactive Entertainment auf eine gesunde Mischung aus etablierten und komplett neuen Marken.

Zu den erfolgreichsten neuen Marken gehörten Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ mit mehr als zehn Millionen verkauften Einheiten oder „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch. Eine Entwicklung, auf die PlayStation-Boss Jim Ryan in einem aktuellen Interview noch einmal einging. Zum einen wies Ryan darauf hin, dass es Sony Interactive Entertainment auch zukünftig um ein organisches Wachstum der hauseigenen Studios gehen wird, um in der Lage zu sein, auf der PlayStation 5 hochwertige Erfahrungen abzuliefern.

Kosten im dreistelligen Millionenbereich

„Die Sache mit diesen Blockbuster-Spielen ist, dass sie eine Box-Office-Version benötigen“, führte Ryan aus. „Heutzutage kostet die Produktionen von Videospielen mehr als 100 Millionen US-Dollar. Um dies zu tun und neue Marken auf den Markt zu bringen – was eine sehr riskante Sache ist, die wir in der PS4-Generation viermal gemacht haben – muss man eine Box-Office-Version haben.“

Und weiter: „Wir haben eine Management-Organisation, die sich über die einzelnen Studios erstreckt, und eines der Dinge, die wir uns immer wieder ansehen, ist das Portfolio und das Gleichgewicht zwischen neuen Iterationen beliebter Serien wie God Of War oder Uncharted und neuen Marken wie Horizon Zero Dawn oder Ghost Of Tsushima. Wir denken sehr ausführlich und sehr sorgfältig darüber nach.“

Zu den bereits bestätigten etablierten Marken, die auf der PS5 ein Comeback feiern werden, gehören unter anderem „Ratchet & Clank“, „Horizon“ und „Gran Turismo“.

