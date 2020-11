The Last of Us Part 2: Größeres Next-Gen-Upgrade für die PS5 geplant?

Bekommt das düstere Action-Adventure "The Last of Us: Part 2" möglicherweise ein technisches PlayStation 5-Upgrade spendiert? Den vermeintlich entscheidenden Hinweis könnte die Produktbeschreibung eines Händlers geliefert haben.

"The Last of Us: Part 2" erschien 2020 für die PS4.

In den vergangenen Wochen kündigten zahlreiche Entwickler und Publisher kostenlose Next-Gen-Upgrades zu ausgewählten Spielen an.

Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnte auch das düstere Action-Adventure „The Last of Us: Part 2“ zu den Titeln gehören, die für die PlayStation 5 fit gemacht werden. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis könnte eine aktuelle Produktbeschreibung von BestBuy geliefert haben. In dieser ist die Rede davon, dass „The Last of Us: Part 2“ ein Next-Gen-Upgrade unterstützt.

Ein offizielle Bestätigung steht noch aus

Nun steht natürlich die Frage im Raum, was in diesem Fall mit der Bezeichnung Next-Gen-Upgrade gemeint ist. Bezieht sich BestBuy hier in der Tat auf ein umfangreiches Next-Gen-Upgrade, das bisher nur noch nicht angekündigt wurde? Oder ist lediglich gemeint, dass „The Last of Us: Part 2“ dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar ist und bis zu einem gewissen Grad von der neuen Hardware profitiert?

Da sich die Verantwortlichen von Naughty Dog beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema bisher nicht äußern wollten, sollten die Angaben des Händlers vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollten Angaben von offizieller Seite folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„The Last of Us: Part 2“ erschien im Juni dieses Jahres für die PS4.

