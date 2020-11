Der Herr der Ringe: Amazons Online-Rollenspiel erscheint nicht vor 2023

Im vergangenen Jahr kündigten die Amazon Game Studios ein Free2Play-MMO auf Basis der "Der Herr der Ringe"-Marke an. Wie sich internen Dokumenten entnehmen lässt, sollten wir jedoch nicht vor 2023 mit einem Release des Fantasy-Abenteuers rechnen.

Im Juli des vergangenen Jahres kündigten die Amazon Game Studios ein neues Online-Rollenspiel in der Welt von „Der Herr der Ringe“ an.

Nachdem es um das Projekt in den vergangenen Monaten recht still wurde, lieferten interne Dokumente nun frische Details zum angedachten Zeitplan der Entwickler. Die wichtigste Information vorweg: Mit einem Release des „Der Herr der Ringe“-MMOs ist nicht vor 2023 zu rechnen. Des Weiteren lässt sich den Dokumenten entnehmen, dass sich das Fantasy-Abenteuer noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Der PC wird als erstes versorgt

Demnach soll der Entwurf „einer vollständigen Spielgeschichte und -erzählung“ im Januar 2021 vorgelegt werden, während der erste spielbare Prototyp für eine Präsentation im Juni 2021 vorgesehen ist. Interessierte Spieler werden erstmals im Rahmen einer offenen Beta Hand an das neue „Der Herr der Ringe“-Abenteuer legen können. Im Optimalfall könnte diese im September 2022 starten. Spätestens soll es im Januar 2023 so weit sein.

Aus den internen Dokumenten geht zudem hervor, dass der PC als erstes mit dem Free2Play-MMO bedacht wird. Die Konsolen werden spätestens zwölf Monate nach dem Start der Open-Beta auf dem PC versorgt. Bisher ist zwar nur von Umsetzungen für die Xbox One und die PS4 die Rede, da das „Der Herr der Ringe“-Rollenspiel wie eingangs erwähnt für einen Release im Jahr 2023 vorgesehen ist, können wir aber wohl fest davon ausgehen, dass auch Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S in den Genuss des Titels kommen.

„Das Spiel findet in der Welt von Mittelerde statt, die in der literarischen Trilogie Der Herr der Ringe dargestellt wird. Der Titel wird Fans auf der ganzen Welt ein neues, immersives Spielerlebnis für die epische Erforschung der riesigen Welt von Tolkien bieten“, so die offizielle Beschreibung des Free2Play-MMOs.

