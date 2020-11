Xbox Series X/S: Gunfire Games steht dem Zwei-Konsolen-Modell skeptisch gegenüber

Die Xbox Series X ist ab sofort erhältlich.

Hinter den Kulissen beschäftigen sich natürlich auch die „Darksiders 3“- und „Remnant: From the Ashes“-Macher von Gunfire Games mit den Konsolen der neuen Generation.

Im Rahmen eines von Gamingbolt geführten Interviews sprach Reinhard Pollice, der ausführende Produzent hinter dem kommenden Rollenspiel „Chronos: Before the Ashes“, über die Konsolen der neuen Generation. Dabei ging er unter anderem auf die Zwei-Konsolen-Strategie ein, die Microsoft mit der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S verfolgt und von Pollice eher skeptisch beäugt wird.

Schnelle SSD der PS5 ein „echter Game-Changer“

Auch wenn Pollice die Strategie von Microsoft laut eigenen Angaben durchaus nachvollziehen kann, bleibt seiner Meinung nach abzuwarten, ob die Industrie das Zwei-Konsolen-Modell wirklich annimmt. „Ich verstehe die Gründe dafür“, führte er aus. „Aus entwicklungspolitischer Sicht ist es aber immer besser, sich nur auf eine Spezifikation zu konzentrieren. Ich bin nicht sicher, ob der Markt dieses Modell mit zwei Konsolen der nächsten Generation wirklich annehmen wird.“

Zum Thema: PS5: Fokus lag 2020 auf der Konsole – Spannende Ankündigungen für PS Plus & PS Now geplant

Zu den wichtigsten Neuerungen der neuen Generation gehören laut Pollice die SSDs. Vor allem die schnelle SSD der PS5 habe es ihm angetan: „Dies ist der wahre Fortschritt dieser Generation. Ladezeiten können so lange dauern und es kann so mühsam sein, die Ladezeiten zu optimieren. Ich bin davon überzeugt, dass dies ein großer Schritt nach vorne ist.“

„Chronos: Before the Ashes“, das neue Werk von Gunfire Games, erscheint am 1. Dezember 2020 für den PC, Stadia, die Xbox One, die PS4 und Switch.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5