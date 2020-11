Apex Legends: Am Dienstag startet das „Holo-Day-Feier“-Event

In der nächsten Woche wird das "Holo-Day-Feier"-Event in dem Battle-Royale-Shooter "Apex Legends" stattfinden. Über einen Monat lang wird man sich mit den neuen Inhalten beschäftigen können.

In der kommenden Woche wird ein weiteres Event im Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ an den Start gehen. Am Dienstag, den 1. Dezember 2020 wird das „Holo-Day-Feier“-Event beginnen, das auch den befristeten Spielmodus „Winter-Express“, weitere winterliche Kosmetikobjekte, neue Belohnungen und mehr mit sich bringen wird.

Die Rückkehr vom Winter-Express

Vom 1. Dezember 2020 bis zum 4. Januar 2021 kann man „Winter-Express“ spielen. Neben dem Zug werden auch die Versorgungsschiffe aus der Königsschlucht nach Rand der Welt zurückkehren. Von offizieller Seite heißt es zu dem Modus:

„Für alle, die den Modus noch nicht gespielt haben … Winter-Express ist ein rundenbasierter Modus, in dem drei Squads um die Kontrolle über den Zug kämpfen, während dieser durch Rand der Welt fährt. Wenn euer Squad in diesem Jahr nach dem Abschluss einer Runde respawnt, startet ihr auf eurem eigenen Versorgungsschiff, das dem Zug folgt. Von hier kann euer Squad das Schlachtfeld überblicken und sich in den Kampf stürzen, wenn der Zug in den nächsten Bahnhof einfährt und das Einsatzziel freigeschaltet wird. Der Squad, der die vorherige Runde gewonnen hat, spawnt direkt auf dem Zug.“

Mehr zum Thema: Apex Legends – Bei der Entwicklung neuer Inhalte wird auf Crunch-Phasen verzichtet

Des Weiteren wird man jede Woche neue Angebote bieten, wobei auch brandneue legendäre Loba-, Revenant-, und Spitfire-Skins zu erwarten sein werden. Mit dem neuen Trailer kann man bereits einen Eindruck von dem neuen Event erhalten. Weitere Informationen kann man bereits auf der offiziellen Seite entdecken:

