Martha is Dead: Düsterer Thriller mit einem Trailer für PS4 & PS5 bestätigt

Wie bekannt gegeben wurde, wird der düstere Thriller "Martha is Dead" im kommenden Jahr auch für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Ergänzend zu dieser Ankündigung wurde ein neuer Trailer zu "Martha is Dead" bereitgestellt.

"Martha is Dead" erscheint 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Wired Productions kündigten die „The Town of Light“-Macher von LKA ihren psychologischen Thriller „Martha is Dead“ für weitere Plattformen an.

Wie es heißt, wird das düstere Abenteuer im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer zu „Martha is Dead“, den wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilern zur Ansicht eingebunden haben.

Entwickler versprechen eine verstörende Erfahrung

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „Martha is Dead“ um einen düsteren und psychologischen Thriller, der euch aus der First-Person-Perspektive präsentiert wird. Neben der vielschichtigen Handlung sollen euch vor allem die „verstörenden und traumhaften Töne mit einer Mischung aus Vergangenheit, Aberglaube und psychologischer Belastung“ einen kalten Schauer über den Rücken jagen.

„Das Spiel vereint in sich die Leistungsfähigkeit von PC und Next-Gen-Konsolen sowie alles, was wir aus der Entwicklung von The Town of Light gelernt haben. Martha is Dead ist eine Evolution des psychologischen Storytellings, und wir sind bestrebt, eine fesselnde, überzeugende und ungewöhnliche Welt voller Twists zu schaffen, in die Spieler 2021 eintauchen können“, kommentierte LKA-Gründer Luca Dalco die aktuelle Ankündigung.

