Microsoft: Xbox-App für Smart-TVs in den kommenden 12 Monaten

Der Xbox Game Pass landet bald auf eurem TV.

Zwar brachte Microsoft im November zwei neue Konsolen auf den Markt. Doch liegt der Fokus der Redmonder nicht mehr nur auf dem klassischen Boxverkauf. Vielmehr strebt das Unternehmen ein Abo-Angebot an, mit dem ein Milliardenpublikum angesprochen werden kann. Als Grundbausteine dienen der Xbox Game Pass und das Xbox Cloud Streaming.

„Es gibt heute 3 Milliarden Menschen auf der Welt, die Spiele spielen, aber vielleicht [nur] 200 Millionen Haushalte, die eine Videospielkonsole besitzen. In gewisser Weise wird der Raum für die Konsole immer kleiner und kleiner in Bezug auf den gesamten Spielekuchen“, so Spencer kürzlich.

Xbox App innerhalb eines Jahres

Den nächsten Schritt in Richtung Zukunft möchte Microsoft in den kommenden zwölf Monaten wagen. Laut Phil Spencer werdet ihr in diesem Zeitraum wahrscheinlich eine Xbox App sehen, die auf Smart TVs genutzt werden kann. Damit wäre die überwiegende Mehrheit der Spieler recht unkompliziert in der Lage, die Titel der Xbox Game Studios auch ohne Xbox-Hardware auf dem heimischen Fernseher zu spielen.

„Ich denke, das werdet ihr in den nächsten zwölf Monaten sehen“, so Spencer auf die Frage nach einer Smart-TV-App. „Ich glaube nicht, dass uns irgendetwas davon abhalten wird, das zu tun.“

Früher sei ein Fernseher nur ein Bildschirm gewesen, der lediglich ein Bild auf die Rückseite einer Glasscheibe wirft. Das habe sich grundlegend geändert. Laut Spencer ist ein Fernseher in Wirklichkeit „eher eine Spielkonsole, die hinter einem Bildschirm mit einer App-Plattform und einem Bluetooth-Stack sowie einer Streaming-Funktion steckt“.

Konsolen werden zu Multimediageräten

Das Xbox-Oberhaupt geht davon aus, dass sich die Hardware weiter ändern wird, was bereits auf den Konsolen beobachtet werden könne. „Eines der hauptsächlichen Dinge, die die Leute mit Spielkonsolen tun, ist das Ansehen von Videos. Sie sehen sich Netflix und Disney Plus und Hulu und alles andere an. Damit ist gemeint, dass wir tatsächlich eine App-Plattform innerhalb einer Spielkonsole aufbauen müssen, damit diese Anbieter ihre Spotify-App und die verschiedenen Dinge, die laufen, entwickeln können“, so Spencer.

TVs sollen sich wiederum zu Spieleplattformen entwickeln. Doch was bedeutet der Ansatz von Microsoft für die eigenen Bestrebungen auf dem Konsolenmarkt? Zunächst gebe es keine Pläne, die Hardware aufzugeben. „Ich glaube nicht, dass dies die letzten großen Hardwareteile sein werden, die wir ausliefern“, erklärte Spencer im Interview.

Hybride Nutzung von Hardware und Cloud

Microsoft glaubt an eine Zukunft, in der es eine Mischung aus lokaler Hardware und Cloud-Hardware geben wird. „Wenn wir über xCloud, unsere Version von Stadia oder Luna, nachdenken, glaube ich, dass sie sich hin zu Spielen entwickeln muss, die tatsächlich zwischen einer hybriden Umgebung der Cloud und der lokalen Rechenkapazität laufen“, so Spencer weiter. „Es ist wirklich eine Mischung aus beiden.“

Der Hybrid-Ansatz dürfte bedeuten, dass das xCloud-System fest in die Xbox-Konsolen integriert wird. Damit könnten Spieler die Möglichkeit erhalten, ein Spiel schnell auszuprobieren, bevor sie es vollständig über den Xbox Game Pass herunterladen. Natürlich gilt das nur für Spieler, die trotz einer Xbox-App auf ihrem TV eine Konsole erwerben.

Zum Thema

Sony beschreitet einen etwas anderen Weg und fokussiert sich momentan auf klassische Konsolen sowie auf Vollpreisspiele ohne Querfinanzierung über Seasons, Battle Pässe und Mikrotransaktionen. Das bedeutet aber nicht, dass das Unternehmen nicht auf eine Cloud-Zukunft vorbereitet wäre. Mit PlayStation Now zählt Sony zu den Streaming-Vorreitern und auch ein Pendant zum Xbox Game Pass scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Microsoft