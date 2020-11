No Man’s Sky: Update 3.12 behebt die HDR-Probleme auf der PS5

Unter der Versionsbezeichnung 3.12 stellte Hello Games ein neues Update zu "No Man's Sky" bereit. Mit diesem nahm sich das Studio unter anderem der HDR-Probleme an, mit denen die PS5-Version des Weltraum-Abenteuers zu kämpfen hatte.

"No Man's Sky" erschien kürzlich für die Next-Gen-Konsolen.

Pünktlich zum Launch der neuen Konsolen wurde das von Hello Games entwickelte Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“ für die PS5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Nachdem die Spieler auf den Next-Generation-Konsolen in den vergangenen Tagen über kleinere Bugs klagten, wurden diese heute mit einem neuen Update in Angriff genommen. Der frisch veröffentlichte Patch hebt „No Man’s Sky“ auf die Version 3.12 und nimmt sich unter anderem der Probleme an, mit denen die HDR-Technologie in der PS5-Fassung zu kämpfen hatte.

Absturzursachen und mehr behoben

Zum einen wurde der Fehler behoben, der auf der PlayStation 5 dazu führen konnte, dass die HDR-Effekte deutlich zu hell ausfielen. Auch die unkontrollierten Abstürze, die beim aktivierten HDR auf der PS5 auftreten konnten, gehören laut offiziellen Angaben der Vergangenheit an. Selbiges gilt für den Bug, der bei der Darstellung des Terrains für Textur-Problemen sorgen konnte.

Wer sich mit dem Problem konfrontiert sah, dass seine PlayStation Network-Freunde nicht in der spielinternen Liste der zur Verfügung stehenden Abenteurer auftauchten, darf sich darüber freuen, dass dieser Fehler ebenfalls aus der Welt geschafft wurde.

Welche Optimierungen und Bugfixes im Zuge des „No Man’s Sky“-Updates auf die Version 3.12 sonst noch geboten, verrät euch ein Blick auf den Changelog, den ihr auf der offiziellen Website findet.

