PS4 & PS5: Gratis-Multiplayer-Wochenende angekündigt

Sony hat ein Gratis-Multiplayer-Wochenende angekündigt, in dessen Rahmen Spieler ohne PlayStation Plus-Abonnement in die Mehrspieler-Modi ihrer PS4- und PS5-Spiele eintauchen können.

Das Multiplayer-Wochenende findet Mitte Dezember statt.

Um auf die Online-Modi von Spielen zugreifen zu können, ist sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft notwendig. Diese schlägt momentan mit 44,99 Euro zu Buche.

Falls ihr die Online-Modi zunächst testen und schauen wollt, ob sie euch langfristig begeistern können, bietet sich die Teilnahme an einem sogenannten Multiplayer-Wochenende an. Im Dezember lädt Sony alle Spieler ohne PS Plus-Mitgliedschaft dazu ein, sich online mit „Call of Duty Black Ops Cold War“, „GTA Online“, „Red Dead Online“ und vielen weiteren Mehrspieler-Erfahrungen zu beschäftigen.

PlayStation Plus: Jahresabo für 44,99 Euro

Das kostenlose Multiplayer-Wochenende startet am Samstag, dem 19. Dezember 2020 und läuft bis Sonntag, dem 20. Dezember 2020. „Nicht-Mitglieder von PlayStation Plus, die PS4- oder PS5-Spiele mit aktiven Online-Multiplayer Modi oder aktiven Online-Features besitzen, können diese im nächsten Monat für eine begrenzte Zeit ausprobieren“, so Sony in der heutigen Ankündigung.

Falls ihr nicht ganz so lange warten wollt: Im Moment ist die Mitgliedschaft bei PS Plus im Angebot. Statt der sonst üblichen 60 Euro zahlt ihr einige Tage lang nur 44,99 Euro. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge nochmals für euch verlinkt:

Im PlayStation Store wird PlayStation Plus momentan ebenfalls zum Rabattpreis gelistet.

Mit einer gültigen PlayStation-Mitgliedschaft könnt ihr zunächst die PS Plus-Spiele laden, die im November 2020 ein Teil der Instant-Games-Collection wurden. In der kommenden Woche folgen die Games, die heute für den bevorstehenden Dezember 2020 enthüllt wurden.

PlayStation Plus hat noch mehr zu bieten: Neben den Spielen der Instant Games Collection sind der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5, der Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos enthalten. Mehr zu PS Plus erfahrt ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

