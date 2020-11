PS5: System-Update 20.02-02.26.00 veröffentlicht

Das System-Update 20.02-02.26.00 ist da. Doch was ändert sich damit?

Sony hat für die PS5 ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Es hat eine Größe von annähernd 900 MB und hebt das System auf die Version 20.02-02.26.00 an.

Konkrete Einzelheiten zu den Verbesserungen und Fehlerbehebungen wurden zunächst nicht genannt. Der offizielle Changelog besteht aus einer einzigen Zeile, die wie folgt lautet: „Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.“

So installiert ihr das Update

Sofern ihr die Installation des PS5-System-Updates 20.02-02.26.00 manuell anstoßen möchtet, könnt ihr die folgenden Schritte abarbeiten: Einstellungen > System > Systemsoftware > Update und Einstellungen der Systemsoftware > Systemsoftware-Update. Dort angekommen wählt ihr zwischen „Per Internet aktualisieren“ oder „Von USB-Laufwerk aktualisieren“.

Falls ihr die Installation über ein USB-Laufwerk bevorzugt, müsst ihr die PS5-Firmware zunächst manuell herunterladen. Weitere Einzelheiten dazu hat Sony auf dieser Seite zusammengefasst.

Wie erwähnt ist nicht so recht klar, was sich mit dem neuen Firmware-Update ändert. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Probleme gemeldet, die sich mit derartigen System-Updates abstellen lassen. Schon das PS5-Firmware-Update der vergangenen Woche konnte einige der gemeldeten Probleme aus der Welt schaffen, aber längst nicht alle.

Solltet ihr weiterhin Probleme haben, könnt ihr euch mit anderen Mitgliedern der Community austauschen. Zu diesem Zweck stehen euch die folgenden Anlaufstellen zur Verfügung:

Neue Features mit Firmware-Aktualisierungen

Mit System-Updates möchte Sony nicht nur Fehler beheben. Auch kommen in den kommenden Wochen und Monaten neue Features auf die Konsole. Dazu zählen der 8K-Support, die Unterstützung von VRR, die Möglichkeit zur Speichererweiterung und weitere Funktionen, die zunächst durch Abwesenheit glänzen. Hier eine Auflistung:

Zum Thema

Veröffentlicht wurde die PS5 in Europa am vergangenen Donnerstag. Unsere bisherigen Meldungen zur neuen Sony-Konsole lest ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

