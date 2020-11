Xbox Series X: Microsoft schaut sich die Performance-Probleme an

Die Xbox Series X kann das volle Potential offenbar noch nicht ausschöpfen.

Microsoft hat auf dem Papier die leistungsstärkere New-Gen-Konsole. Doch bisher schaffte es die Xbox Series X nicht, bei einem Vergleich mit der PS5 klare Vorteile erkennen zu lassen. Stattdessen gibt es Spiele und Modi, die auf der neuen Sony-Konsole eine bessere Figur machen.

Vorteile zeigt die PS5-Fassung beispielsweise im 120-FPS-Performance-Modus der „Devil May Cry 5: Special Edition“. Auch „Assassin’s Creed Valhalla“ macht auf der Xbox Series X Probleme, die auf der PS5 weniger ins Gewicht fallen. Und in „DiRT 5“ hat die PS5 sowohl in den Qualitäts- als auch Performance-Modi einen Vorsprung. Selbst die PS5-Version von „Call of Duty Black Ops Cold War“ muss sich nicht hinter dem Xbox Series X-Pendant verstecken.

Nachfolgend haben wir die Vergleiche verlinkt:

Laut The Verge könnten die recht überraschenden Ergebnisse ein Nebeneffekt der Tatsache sein, dass die Entwickler die Xbox Series X-Devkits später als die der PS5 bekamen. Die Entwickler teilten der Publikation ebenfalls mit, dass sie die Xbox Series X-Spiele erst im Juni zur Zertifizierung einreichen durften, nachdem Microsoft das Game Developers Kit (GDK)-Toolset aktualisiert hatte.

Statement von Microsoft

Inzwischen meldete sich auch Microsoft zu Wort und betonte, dass man die Situation im Auge behält und mit den Entwicklern daran arbeitet, die Ungleichheiten zu beheben.

„Wir sind uns der Performance-Probleme in einer Handvoll optimierter Titel auf Xbox Series X/S bewusst und arbeiten aktiv mit unseren Partnern zusammen, um die Probleme zu identifizieren und zu lösen, um ein optimales Erlebnis zu gewährleisten“, so ein Microsoft-Sprecher gegenüber The Verge.

Zugleich verweist das Unternehmen darauf, dass die neue Konsolengeneration gerade erst gestartet wurde und sich die Entwickler zunächst mit der neuen Hardware vertraut machen müssen.

„Da wir eine neue Konsolengeneration beginnen, kratzen unsere Partner gerade erst an der Oberfläche dessen, was Konsolen der nächsten Generation leisten können. Und es werden kleinere Fehlerbehebungen erwartet, während sie lernen, wie sie die Vorteile unserer neuen Plattform voll ausschöpfen können. Wir sind bestrebt, die Zusammenarbeit mit den Entwicklern fortzusetzen, um die Fähigkeiten der Xbox Series X/S in Zukunft weiter zu erforschen“, so das weitere Statement von Microsoft.

Zum Thema

Die PS5 und Xbox Series X kamen im November auf den Markt. Bei beiden Konsolen erfolgte ein kompletter Ausverkauf. Zumindest Sony gab in dieser Woche bekannt, dass noch in diesem Jahr mit weiteren Nachlieferungen gerechnet werden kann.

