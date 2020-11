Cyberpunk 2077: Performance auf PS4 & Xbox One laut CD Projekt „überraschend gut“

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Passend zum nahenden Release in rund zwei Wochen bedachten uns die Verantwortlichen von CD Projekt in den vergangenen Tagen mit mehreren neuen Gameplay-Videos zu „Cyberpunk 2077“.

In diesen waren auch die Umsetzungen für die verschiedenen Konsolen zu sehen. Im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz ging Adam Kiciński, der CEO von CD Projekt, noch einmal auf die Performance von „Cyberpunk 2077“ ein. Laut Kiciński profitiert die offene Welt des Rollenspiels natürlich von der leistungsstarken Hardware der PS5 und der Xbox Series X. Trotz allem soll die Performance von „Cyberpunk 2077“ auch auf der Xbox One und der PS4 „überraschend gut ausfallen“.

Entwickler wurden den Möglichkeiten der Plattformen gerecht

„Und zur PS4: Gestern haben wir das Gameplay sowohl für die PS4 als auch für die PS5 veröffentlicht. Sie können also den Unterschied sehen. Und auf beiden – ich meine, auf der PS5 ist es großartig. Auf der PS4 ist es aber immer noch gut. In meinen Augen haben wir auf den letzten Metern in den vergangenen drei Wochen viel erreicht“, so Kiciński.

„Wir glauben also, dass das Spiel auf jeder Plattform eine hervorragende Performance liefert. Natürlich immer entsprechend den Fähigkeiten der Plattform. Und da ist einfach nicht jede Plattform großartig“, heißt es abschließend.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 10. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Stadia. Im kommenden Jahr folgen zudem umfangreiche technische Upgrades für die PS5 und die Xbox Series X.

