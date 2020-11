PS5: Exklusivrechte für zwei bekannte Titel gesichert – Gerücht

Der Tech-Insider Moore's Law is Dead behauptet in seiner neuesten Podcast-Ausgabe, dass die Remakes von "Metal Gear Solid" und "Silent Hill" ausschließlich für PS5 erscheinen werden.

Neben "Metal Gear Solid" könnte auch "Silent Hill" exklusiv für PS5 erscheinen.

Aktuellen Gerüchten zufolge hat sich Sony die Exklusivrechte für zwei wichtige Marken gesichert. Dabei soll es sich um „Metal Gear Solid“ und „Silent Hill“ handeln. Nachdem dazu in der Vergangenheit bereits mehrere Hinweise aufgetaucht sind, möchte Moore’s Law is Dead jetzt erfahren haben, dass es sich dabei um Remakes handelt und diese exklusiv für die PS5 erscheinen werden.

Während bei „Silent Hill“ kein bestimmtes Entwicklerstudio erwähnt wird, soll „Metal Gear Solid“ von Bluepoint Games entwickelt werden. Das hoch angesehene Entwicklerstudio hat bereits die Remakes von „Shadow of the Colossus“ und „Demon’s Souls“ produziert. Auch die 2011 veröffentlichte HD-Collection der „Metal Gear“-Reihe ist bei diesem Studio entstanden.

Darüber spricht der Tech-Insider in seiner neuesten Podcast-Folge, in der ansonsten aktuelle Computer-Hardware thematisiert wird. Auch über Twitter teilte er die erfreuliche Nachricht mit.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Gerüchte halten sich hartnäckig

Bereits im September wurde auf dem Youtube-Kanal „RedGamingTech“ behauptet, dass „Metal Gear Solid“ aus dem Jahr 1998 ein aufwendiges Remake erhalten wird. Welches Studio für die Entwicklung verantwortlich sein soll, ist nicht bekannt.

Auch zu einem neuen „Silent Hill“-Teil sind bereits zahlreiche Gerüchte aufgetaucht. Zuletzt war von einer Enthüllung auf den bald stattfindenden Game Awards die Rede. Imran Khan von Kinda Funny Games hält diese Gerüchte jedenfalls für glaubwürdig.

Davor wurde bereits darüber berichtet, dass gleich zwei „Silent Hill“-Spiele geplant sind. Während eines davon bei Konami entwickelt werden soll, könnte das andere bei Sony Interactive Entertainment Japan produziert werden.

Zum Thema

Konami hat sich bisher zu keinem dieser Behauptungen geäußert. Demnach müsst ihr beachten, dass es sich hierbei um unbestätigte Informationen handelt. In der Vergangenheit hat Moore’s Law is Dead bereits die Fortsetzung zum „God of War“-Reboot enthüllt. Nach aktuellem Stand scheint es also sehr wahrscheinlich, dass sowohl „Metal Gear Solid“ als auch „Silent Hill“ ihren Weg auf die PS5 finden werden.

Ab 1:47:50 wird über die beiden PS5-Titel gesprochen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5