Resident Evil Village: Capcom erwartet laut einem Insider einen „überragenden Erfolg“

"Resident Evil Village" erscheint wohl 2021.

Auch nach fast 25 Jahren gehört „Resident Evil“ weiterhin zu den bekanntesten und gleichzeitig erfolgreichsten Marken des japanischen Publishers Capcom.

Derzeit wird unter anderem an „Resident Evil Village“ gearbeitet, das im Juni dieses Jahres erstmals präsentiert und für eine Veröffentlichung auf dem PC, der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 bestätigt wurde. Via Twitter verlor der für gewöhnlich gut informierte Insider „Dusk Golem“ ein paar Worte über das neue „Resident Evil“-Abenteuer und wies darauf hin, dass die Führungsetage von Capcom nicht weniger als einen „überragenden finanziellen Erfolg“ erwartet.

Nachdem sich das Remake zu „Resident Evil 2“ 7,5 Millionen Mal und „Resident Evil 7“ 8,3 Millionen Mal verkauften, soll Capcom bei „Resident Evil Village“ mit elf Millionen abgesetzten Kopien bis Mai 2025 rechnen. Laut „Dusk Golem“ hält Capcom diese Verkaufsprognose für realistisch, da die Bekanntheit der „Resident Evil“-Marke in den kommenden Jahren weiter anwachsen wird.

Eine Entwicklung, die unter anderem auf den Film-Reboot zu „Resident Evil“ oder den CG-Film „Resident Evil Infinite Darkness“ zurückzuführen sein dürfte. Hinzukommt laut dem Insider, dass sich „Resident Evil Village“ mit seinem Setting an eine größere Zielgruppe richten dürfte als noch „Resident Evil 7“.

„Resident Evil Village“ erscheint aller Voraussicht im kommenden Jahr für den PC, die Xbox Series X/S und die PS5. Bisher unbestätigten Berichten zufolge werden auch die PS4 und die Xbox One mit entsprechend angepassten Umsetzungen versorgt.

(2/2) is due to three main factors:

-Capcom realized they had struck gold with the game.

-Game is meatier & probably will review & be received better than RE7 was.

-High series & entry interest with Infinite Darkness, the new movie, etc.

RE8 will probably be fantastic.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) November 19, 2020