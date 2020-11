Watch Dogs Legion: Auf PS5 und Xbox Series X nahezu identisch

"Watch Dogs Legion" zählt auf den neuen Konsolen zu den ersten Spielen.

Digital Foundry hat sich mit „Watch Dogs Legion“ einem weiteren New-Gen-Spiel angenommen und die Performance auf der PS5 und Xbox Series X miteinander verglichen. Dabei kam heraus, dass es zwischen den beiden Versionen keine größeren Unterschiede gibt.

„Dies zeigt sich am deutlichsten bei Side-by-Side-Ray-Tracing-Vergleichen – der RT-Effekt ist identisch. Aber entscheidend ist, dass auch der Cut-off für Objekte, die sich nicht in der Spiegelung befinden, gleich ist, d.h. übereinstimmende Wiedergabetreue im Effekt selbst, aber auch identische Kompromisse und Optimierungen“, so Digital Foundry.

Lediglich bei der Texturfilterung zeigt die PS5 einen leichten Vorteil. „Darüber hinaus sind die Unterschiede zwischen den Premium-Konsolen im wahrsten Sinne des Wortes dünn gesät. Mir ist aufgefallen, dass Pfützen in den RT-Reflexionen auf der PS5 fehlen, aber nicht auf den Xbox-Konsolen, was wahrscheinlich eher eine weitere Inkonsistenz als ein beabsichtigtes Verhalten darstellt“, heißt es weiter.

Auf allen Systemen werden 30 FPS erreicht. Zudem streben die Xbox Series X und PS5 in „Watch Dogs Legion“ eine dynamische 4K-Auflösung an. Nachfolgend seht ihr das komplette Analysevideo, in dem auch die Xbox Series S-Version gezeigt wird.

Im Laufe der Woche berichteten wir bereits, dass der Online-Modus von „Watch Dogs Legion“ verschoben wurde. Zunächst möchten sich die Entwickler weiteren Verbesserungen annehmen. Der nächste Patch ist für diese Woche geplant. Und auch im Dezember geht es mit Aktualisierungen weiter.

Veröffentlicht wurde „Watch Dogs Legion“ für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

