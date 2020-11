PS5: Trophäen-Clips zeichnen die eigene Stimme auf

In den Tagen nach dem Launch der PS5 stoßen die Spieler weiter auf Features, die in dieser Form nicht öffentlich kommuniziert wurden. So bemerkte ein Spieler, dass beim Freischalten einer Trophäe neben einem kurzen Gameplay-Clip auch die Stimme der Spieler aufgezeichnet wird.

Sorgt bei Spielern für Gefühlsausbrüche: "Demon's Souls".

In diesem Monat läuteten Sony Interactive Entertainment und Microsoft mit der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S die neue Konsolen-Generation ein.

Wie beim Launch einer neuen Konsole üblich, entdecken die Spieler in den ersten Wochen verschiedene Features, die von den Konsolenherstellern nicht offen kommuniziert wurden. Auf der PlayStation 5 bemerkte ein Nutzer nun, dass beim Freischalten einer Trophäe nicht nur ein kleiner Gameplay-Clip aufgezeichnet wird, der euch verdeutlicht, wie ihr die entsprechende Trophäe freigeschaltet habt.

Mikrofon des DualSense-Controllers ist standardmäßig aktiv

Stattdessen wird auch die Stimme der Spieler aufgezeichnet und in den Gameplay-Clip verfrachtet. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verdeutlicht das Video eines Nutzers, dem es nach mehreren Anläufen gelang, einen Boss im düsteren Rollenspiel „Demon’s Souls“ in den Staub zu schicken. Ein Erfolg, der über den sich der Spieler lautstark freute.

In den vergangenen Tagen sorgte die Tatsache, dass das Mikrofon des DualSense-Controllers standardmäßig aktiviert ist, für zum Teil harsch formulierte Kritik. Da die Nutzer auf diese Begebenheit nicht hingewiesen wurden, fühlten sie sich mitunter belauscht. Schließlich war das Mikrofon ohne ihr Wissen aktiv, was Spielern in Multiplayer-Lobbys ungewollt die Möglichkeit bot, die Gespräche anderer Nutzer zu belauschen.

Zwar lässt sich der Einsatz des Mikrofons sowohl bei den Gameplay-Clips der Trophäen als auch in den Multiplayer-Lobbies deaktivieren. Darauf wies Sony Interactive Entertainment allerdings zu keinem Zeitpunkt hin und handelte sich so Kritik ein.

