Creative Assembly: Neue Shooter-Marke befindet sich weiterhin in Entwicklung

Seit mehreren Jahren arbeiten die "Alien: Isolation"-Entwickler von Creative Assembly an einer neuen Shooter-Marke. SEGA bestätigte in einem aktuellen Interview, dass sich der Titel trotz der Funkstille weiterhin in Entwicklung befindet.

Das britische Entwicklerstudio Creative Assembly konnte 2014 mit dem Horrorabenteuer „Alien: Isolation“ für Begeisterung sorgen. Seitdem haben die Entwickler vor allem Strategiespiele aus der „Total War“-Reihe auf den Markt gebracht. Allerdings war bereits vor zweieinhalb Jahren ein Stellenangebot aufgetaucht, was darauf schließen ließ, dass man auch an einem neuen First-Person-Shooter arbeitet.

Es werden neue Teams zusammengestellt

Doch seit Anfang 2019 ist Creative Assembly verdächtig still. In einem neuen Interview mit GamesIndustry sprach nun Tim Heaton, Chief Studios Officer bei SEGA Europe, über eben diesen First-Person-Shooter, der sich weiterhin in Entwicklung befinden soll. So sagte Heaton:

„Jedes unserer Studios besitzt wirklich eine Marke und die sind inzwischen alle erwachsen und groß. Was wir also nun versuchen, ist es neue Marken anzuschauen. Es kommt ein neues FPS-Spiel von Creative Assembly und sie bauen Teams um neue IPs auf. Unsere internen Studios haben diese zweizackige Strategie: mach mehr mit dem, was du hast und denke über eine neue IP nach.“

Mehr zum Thema: Creative Assembly – Alien Isolation-Team an neuer IP beteiligt

Allerdings nannte Heaton keinerlei Details zu dem kommenden Shooter. Dementsprechend wird man weiterhin geduldig sein müssen, bis Creative Assembly das Spiel offiziell ankündigt. Sobald erste Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Creative Assembly