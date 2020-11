Immortals Fenyx Rising: Testwertungen in der Übersicht – Ubisofts nächster Hit?

Mit "Immortals Fenyx Rising" erscheint in dieser Woche die nächste neue Marke von Ubisoft. Ob das Abenteuer in der griechischen Mythologie einen genaueren Blick wert ist, verraten die aktuellen Testwertungen.

"Immortals Fenyx Rising" erscheint Anfang Dezember.

In dieser Woche schicken die Entwickler von Ubisoft Quebec mit „Immortals Fenyx Rising“ eine neue Marke ins Rennen, die euch in die griechische Mythologie verfrachtet.

Dort nehmt ihr den Kampf gegen eine dunkle Gefahr auf und steht vor der Aufgabe, die Götter aus den Fängen eines Fluchs zu befreien. Heute erreichten uns die ersten internationalen Reviews zu „Immortals Fenyx Rising“, denen sich entnehmen lässt, das Genre-Fans durchaus einen Blick riskieren dürfen. Auch wenn wir keine Innovationen erwarten sollten, versteht sich „Immortals Fenyx Rising“ als ein stimmiges Abenteuer, das vor allem mit seinen flotten Kämpfen und seiner spannenden Geschichte punktet.

Gamingtrend: „Immortals: Fenyx Rising ist ein ausgezeichneter neuer Abenteuertitel für Ubisoft, der voller echter Comedy, exzellentem Gameplay und verschlagenen Rätseln steckt. Obwohl es einige technische Probleme, nicht ausgelastete DualSense- und Switch-Ports mit weniger als 30FPS gibt, ist das Spiel auf allen Plattformen fantastisch.“

GameInformer: „Immortals enthält alle Zutaten, die ich von einem epischen, weltoffenen Abenteuer voller Mythologie erwarte. Immortals Fenyx Rising nutzt seine unzähligen Inspirationen, um seine eigene Identität zu entdecken und ein herausragendes Open-World-Erlebnis zu bieten.“

Nintendo Life: „Immortals Fenyx Rising versucht, mit seinem von Breath of the Wild inspirierten Gameplay einen Blitz in einer Flasche einzufangen, ist aber eher ein Blitzdieb. Es ist nicht so schön anzusehen und die Rätsel sind nicht so befriedigend. Trotzdem macht der Kampf Spaß, das Story-Telling ist exzellent und obwohl es nicht annähernd so ausgefeilt ist wie Nintendos Bemühungen von 2017, hinterlässt es auf jeden Fall einen passablen Eindruck.“

Screenrant: „Die Geschichte kann ein Hit oder Miss sein und die Bosse sind eine Enttäuschung, aber die Welt von Immortals Fenyx Rising macht viel Spaß, und das Aufdecken ihrer Geheimnisse wird die Spieler viele Stunden lang unterhalten.“

Testwertungen in der Übersicht

Screen Rant – 80

Nintendo Life – 70

NintendoWorldReport – 60

GamingAge – 100

ZTGD – 95

Gaming Trend – 90

VG247 – 80

Game Informer – 90

Windows Central – 90

Critical Hit – 90

Trusted Reviews – 80

The Sixth Axis – 80

Hardcore Gamer – 90

Pure Xbox – 80

God is a Geek – 90

Easy Allies – 80

Gamesbeat – 80

IGN – 70

GameSpot- 70

CG Magazine – 30

„Immortals Fenyx Rising“ erscheint am 3. Dezember 2020 in Europa.

