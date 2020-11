UK Charts: FIFA 21 dominiert die Black Friday-Woche

Die britischen Spiele-Charts sind da und zeigen an der Spitze einen Rückkehrer. In der Black Friday-Woche konnte "FIFA 21" besonders profitieren, nachdem zuvor der Shooter "Call of Duty Black Ops Cold War" das Zepter in der Hand hielt.

"FIFA 21" konnte die Spitze der britischen Charts erobern.

Während die öffentlichen Charts in Deutschland in der Regel recht rudimentär ausfallen, sind die Marktanalysen in Großbritannien umfangreicher. Auch in dieser Woche trafen darauf aufbauend die UK Charts ein, die an der Spitze nur wenig Abwechselung zeigen.

Viele Publisher boten ihre Titel in den vergangenen Tagen mit erheblichen Preisnachlässen an. Und „FIFA 21“, „Call of Duty Black Ops Cold War“ sowie „Animal Crossing New Horizons“ konnten von der Black Friday-Woche offenbar am meisten profitieren.

Anteil der Disk-Spiele sinkt weiter

Laut GameIndustry war die vergangene Woche für die meisten der neuen Spiele ein erfolgreicher Zeitraum. Mehr als eine Million Games wurden als physische Version verkauft. Bei einem Vergleich mit dem Vorjahr ging es um 20 Prozent nach unten. Zu beachten ist allerdings, dass zunehmend eine Verschiebung in den digitalen Markt erfolgt, was von der COVID-19-Pandemie nochmals beschleunigt wurde. Und die Download-Verkäufe fließen in die UK-Charts nicht mit ein.

Der größte Gewinner war in der vergangenen Woche das Fußballspiel „FIFA 21“. Der Verkauf wurde von erheblichen Preisnachlässen auf die Champions und Ultimate Editions beflügelt. Mit einer Verkaufssteigerung von 35 Prozent gegenüber der Vorwoche gelang es „FIFA 21“, den Shooter „Call of Duty Black Ops Cold War“ zu verdrängen.

Zum Thema

Das neue Spiel der „Call of Duty“-Reihe wurde am Black Friday kaum im Preis reduziert, was auf dem britischen Markt verglichen mit der Vorwoche zu einem Umsatzrückgang von 48 Prozent führte. „Animal Crossing New Horizons“ konnte bei einem Vergleich mit der Vorwoche einen Zuwachs von 58 Prozent generieren. Nachfolgend seht ihr die kompletten Charts:

UK Charts in der Übersicht

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts