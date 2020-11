Xbox Series X/S: PS2-Games wie God of War und Shadow of the Colossus spielbar

Die Xbox Series S eignet sich als Retro-Konsole.

Die Konsolen der neuen Generation sind abwärtskompatibel. Doch während sich die PS5 dabei auf PS4-Spiele konzentriert, können auf der Xbox Series X/S auch Titel der recht betagten PlayStation 2 in Angriff genommen werden – natürlich nicht offiziell. Der integrierte Entwicklermodus der neuen Xbox und einige Tricks sind der Emulatorszene behilflich.

God of War auf der Xbox Series S

Das unten eingebundene Video zeigt, wie „God of War“, „Shadow of the Colossus“, „God Hand“ und einige weitere Spiele in einer recht ungewohnten Umgebung auf der Xbox Series S gespielt werden. Und auch wenn es gelegentliche Fehler gibt, laufen die Titel größtenteils reibungslos und werden ohne ernsthafte sichtbare Probleme emuliert.

Behilflich ist wie anfangs erwähnt der Entwicklermodus der neuen Hardware. Sobald er aktiv ist, können Spieler „die RetroArch-Emulation mit ausgezeichneter Leistung ausführen“, so der Youtuber Modern Vintage Gamer. RetroArch ist ein kostenloser, quelloffener und plattformübergreifender Emulator, der es ermöglicht, Spiele außerhalb ihrer nativen Plattformen zu spielen.

Recht kurios ist dabei, dass die PS2-Spiele ausgerechnet auf der Xbox-Hardware laufen, die in der neuen Generation eine umfangreichere Abwärtskompatibilität bietet. Entsprechend bemerkte auf Resetera ein User: „Die PS5 kann [diese Spiele] nicht abspielen, aber die Xbox-Konsolen können es“.

In einem weiteren Video stellt Modern Vintage Gamer die Möglichkeiten der Xbox Series X/S etwas näher vor und führt in den Entwicklermodus ein. Zu beachten ist allerdings, dass das Ausführen von Emulationssoftware auf der Hardware gegen Microsofts Bedingungen und Vereinbarungen verstoßen kann.

Die Xbox Series X/S kam am 10. November 2020 auf den weltweiten Markt. Wie bei der PS5 gilt: Bestellungen können momentan nicht oder nur mit viel Glück vorgenommen werden, da die Hardware als ausverkauft gilt. Im kommenden Jahr sollte sich die Situation weiter verbessern. Und spätestens beim nächsten Hardware-Launch könnte es etwas geordneter zugehen.

