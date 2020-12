Kingdom of Night: Das isometrische Rollenspiel im neuen Trailer präsentiert

Heute zeigt sich das isometrische Indie-Rollenspiel "Kingdom of Night" in einem neuen Trailer. Dieser ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf die Spielwelt oder das Kampfsystem.

"Kingdom of Night" erscheint 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Dangen Entertainment arbeiten die Entwickler der Black Seven Studios derzeit am isometrischen Rollenspiel „Kingdom of Night“.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Kingdom of Night“ auf sie zukommt, veröffentlichten die beiden Studios einen frischen Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben. Im Rahmen des neuen Videos wird euch unter anderem ein genauerer Blick auf die Spielwelt und das Kampfsystem des Rollenspiels ermöglicht.

Neun verschiedene Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten

In „Kingdom of Night“ übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten John, den ihr mit neun Klassen und unterschiedlichen Fertigkeiten im Bereich des Nahkampfs, des Fernkampfs oder der Magie versehen könnt. Spielerisch versteht sich „Kingdom of Night“ offiziellen Angaben zufolge als ein isometrisches Action-Rollenspiel, das mit Elementen aus dem Adventure-Genre angereichert wurde.

Ihr bekämpft alptraumhafte Kreaturen und greift dabei auf einzigartige Gegenstände und Waffen zurück, die euch in die Lage versetzen, euch den in der Spielwelt lauernden Gefahren zu stellen. Im neuen Rollenspiel der Black Seven Studios steht ihr vor der Aufgabe, die riesigen Höhlen der fünf Dämonenfürsten zu infiltrieren und euch packenden Bosskämpfen zu stellen.

„Kingdom of Night“ erscheint 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

