PS5: Singleplayer-Spiele florieren, was Aktivitäten notwendig machte

Bei Sony stehen Singleplayer-Spiele weiterhin im Fokus.

Sony brachte im vergangenen Monat die PS5 auf den Markt. Sie wurde mit vielen neuen Funktionen veröffentlicht, darunter die Besonderheiten des DualSense-Controllers, der mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern beeindrucken kann. Hinzu kam die SSD mit der Möglichkeit, das Laden zu beschleunigen.

Auch die sogenannten Activities bzw. Aktivitäten sorgen für einen schnellen Spieleinstieg. Das Feature wurde bisher auf verschiedene Art und Weise implementiert, wobei „Spider-Man: Miles Morales“ ein hervorragendes Beispiel liefert, wie in einer beeindruckenden Geschwindigkeit direkt in die Haupt- und Nebengeschichten gesprungen werden kann.

Interne Dokumente aus dem Jahr 2019

Die Aktivitäten scheinen keine zufällige Idee zu sein, Vielmehr sind sie Teil eines Programmes, mit dem Singleplayer-Erfahrungen gestärkt werden sollen. Darauf deuten vertrauliche Dokumente hin, in denen Sony die Aktivitäten schon 2019 analysierte.

Zunächst stellte Sony in den Dokumenten klar, dass Singleplayer-Spiele entgegen der bisherigen Annahme florieren und den Multiplayer-Titeln nicht zum Opfer fallen würden. Doch hätten interne Untersuchungen ergaben, dass viele Spieler, die weniger Zeit haben, aus verschiedenen Gründen manchmal weniger spielen. Auch mussten sich viele Spieler nach einer Rückkehr in ein Spiel bisher neu orientieren und wussten nicht so recht, wie viel Zeit eine Aufgabe tatsächlich in Anspruch nehmen würde.

„In einer idealen Welt hat jeder Spieler die Zeit, jeden Tag Stunden mit Spielen zu verbringen. Doch in Wirklichkeit gehen die meisten Menschen einer Arbeit nach, haben Kinder oder müssen zur Schule. Oder alles davon. Oftmals ist die Freizeit zwischen anderen Verpflichtungen eingekeilt. Eine Stunde vor dem Schlafengehen. Eine 30-minütige Pause zwischen den Hausaufgaben. Ein paar Minuten vor ihrem Mehrspieler-Spiel“, hieß es in einer Präsentation.

Folgende Bedenken bzw. Äußerungen kamen offenbar regelmäßig auf:

„Keine Ahnung, wie lange ich brauchen würde. Ich spiele erst, wenn ich mindestens 2 Stunden Zeit habe.“

„Es benötigt zu viel Zeit, um lange Hilfevideos durchzuscannen, wenn man nicht weiterkommt.“

„Wie kann man sich sozial engagieren, ohne das Risiko von Spoilern?“

„Ich habe vergessen, was ich beim letzten Mal in dieser Partie gemacht habe, es war schwer, wieder reinzukommen.“

Geboren waren die Aktivitäten, die erstmals auf der PS5 zum Einsatz kommen. Im oben genannten Beispiel von „Spider-Man Miles Morales“ springt ihr über dieses Feature nicht einfach nur in das Gameplay. Auch seht ihr zuvor eine grobe Schätzung, wie viel Zeit diese Aufgabe wahrscheinlich in Anspruch nehmen wird, wobei Nebenmissionen in der Regel etwa 5 Minuten und Hauptmissionen 30 bis 45 Minuten dauern.

Natürlich wird das neue System nicht nur für Einzelspieler-Titel verwendet. Auch Multiplayer-basierte Spiele profitieren von den Aktivitäten. Doch es scheint, dass die Zugänglichkeit bei Singleplayer-Spielen im Fokus der Bemühungen stand.

Auch ist zu beachten, dass es kein allgemeingültiges System für Activities gibt. So ist beispielsweise „Demon’s Souls“, ein weiterer First-Party-Titel, in Bezug auf die Aktivitäten sehr viel eingeschränkter. Hierbei könnte allerdings der Umstand eine Rolle spielen, dass es sich um ein Remake handelt und die Entwickler nicht zu tief in die Systeme eingreifen wollten.

