Rainbow Six Siege: Next-Gen-Upgrade und 101-Trailer zur „Operation Neon Dawn“ stehen bereit

"Rainbow Six Siege" unterstützt ab sofort die PS5.

Im Laufe des heutigen Tages bedachte Ubisoft den Online-Multiplayer-Shooter „Rainbow Six Siege“ mit einem umfangreichen Update.

Mit diesem bekam der erfolgreiche Titel unter anderem die Unterstützung der beiden Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X spendiert. Auf diesen kann „Rainbow Six Siege“ je nach Präferenz in der nativen 4K-Auflösung oder mit bis zu 120 Bildern die Sekunde gespielt werden. Wer den Taktik-Shooter für die PS4 oder die Xbox One besitzt, kann das entsprechende Next-Gen-Upgrade ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Trailer stimmt auf die Operation Neon Dawn ein

In der jeweiligen Konsolen-Familie werden zudem Features wie die Cross-Progression und das Cross-Play unterstützt. Ergänzend zum Next-Gen-Upgrade steht ab sofort auch die sogenannte „Operation Neon Dawn“ bereit. Hier werden neue Inhalte wie die Verteidigerin Aruni oder eine überarbeitete Version der Wolkenkratzer-Karte geboten.

Zum Thema: Rainbow Six Siege: Datenkonsolidierung sorgt für ein großes Update

„Operation Neon Dawn markiert auch den Beginn des „Sixth Guardian“ Programms, in dessen Rahmen bestimmte Seasons ein zeitlich begrenztes Paket anbieten, welches verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen gewidmet ist. Ab heute können Spieler von Rainbow Six Siege ein Paket mit Uniform, Waffenskin, Talisman und Kopfbedeckung für Doc erwerben. Einhundert Prozent des Nettoerlöses, mit einem Minimum von 6 USD pro verkauftes Paket, wird an The AbleGamers Charity gespendet“, so Ubisoft weiter.

Anbei der offizielle Trailer zum Start der „Operation Neon Dawn“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six: Siege