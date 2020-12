Apex Legends: Code Truck-Fehler und überteuerte Skins im Holo-Day-Event sorgen für Frust

"Apex Legends": Das Holo-Day-Event steht bereit.

Mit dem Holo-Day-Event starteten die Entwickler von Respawn Entertainment neue zeitlich begrenzte Festlichkeiten in „Apex Legends“.

Lange sollte die Freude der Spieler allerdings nicht halten. Stattdessen klagen Betroffene aktuell über den „Code Truck“ genannte Fehler, der verhindert, dass sich die Nutzer mit den Servern von „Apex Legends“ verbinden können. Electronic Arts war bereits für eine Stellungnahme zu haben und wies darauf hin, dass der Fehler derzeit untersucht wird. Bis eine technische Lösung vorliegt, werden die Spieler gebeten, zunächst 40 Minuten abzuwarten, ehe sie einen weiteren Verbindungsversuch unternehmen.

Ein weiterer Aspekt, der derzeit für Frust und reichlich Gesprächsstoff sorgt, sind die neuen Skins, die mit dem Holo-Day-Event den Weg in „Apex Legends“ fanden. Im offiziellen Trailer des Events waren Legenden wie Loba oder Revenant mit optisch zueinander passenden Outfits- und Waffen-Skins zu sehen. Ein solches Set, das aus einem Outfit- und einem Waffen-Skin besteht, kann im Ingame-Shop für knapp 25 Euro erworben werden.

Der Haken an der Sache: Die Skins, die im Trailer noch zusammengehörten, sind in den Paketen, die käuflich erworben werden können, vertauscht. Dies hat zur Folge, dass Spieler, die sich neben dem passenden Outfit-Skin beispielsweise auch den exklusiven Waffen-Skin von Loba sichern möchten, das 21 Euro teure „Eiszapfen“-Bundle erwerben müssen.

Dadurch würden die Spieler 46 Euro für vier Skins bezahlen – zwei Skins, die sie eigentlich nicht haben wollten, inklusive. Ähnlich verhält es sich bei anderen Bundles und Legenden. Da Electronic Arts und Respawn Entertainment bisher nicht über diese Begebenheit sprechen wollten, bleibt abzuwarten, ob wir es hier mit einem Versehen zu tun haben könnten, das zu einem späteren Zeitpunkt behoben wird, oder ob das Ganze schlichtweg so geplant war.

Hey Legends, are you getting a Code:Truck error and having connectivity issues in #ApexLegends? We’re looking into it. While we’re working on a fix, wait 40 minutes from when you first get the error and try again.

— EA Help (@EAHelp) December 1, 2020