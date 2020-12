Balan Wonderworld: Neuer Trailer zeigt Bosse, Outfits und mehr

Heute zeigt sich der sympathische Plattformer "Balan Wonderworld" aus dem Hause Square Enix in einem neuen Trailer. Zu sehen sind ausgewählte Welten, Bosse und Outfits, die im neuen Werk der "Sonic"-Macher auf euch warten.

"Balan Wonderworld" erscheint 2021.

Mit „Balan Wonderworld“ kündigte der japanischen Publisher Square Enix im Sommer dieses Jahres einen neuen Plattformer für die Konsolen und den PC an.

Heute zeigt sich das sympathische Abenteuer in einem frisch veröffentlichten Trailer, in dem etwas näher auf die Spielwelt eingegangen wird. Das besagte Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und ermöglicht euch einen Blick auf ausgewählte Bosse, Outfits und Areale, die in „Balan Wonderworld“ nur darauf warten, vom Spieler entdeckt zu werden.

Das neue Werk der Sonic-Macher

„Balan Wonderworld“ entsteht unter der Aufsicht bekannter Branchen-Veteranen wie Director Yuji Naka (Erfinder von „Sonic the Hedgehog“, Mitbegründer von Team Sonic) und Character-Designer Naoto Oshima („Sonic the Hedgehog“, „Doctor Eggman“, Mitbegründer von Team Sonic). Spielerisch haben wir es mit einem 3D-Plattformer zu tun, der euch in eine fantastische Welt entführt und mit über 80 Outfits aufwartet, mit denen sich unterschiedliche Fertigkeiten freischalten lassen.

Zum Thema: Balan Wonderworld: Trailer ermöglichen einen weiteren Blick auf die Geschichte

Auf euch warten beispielsweise das „Pumpkin Puncher“-Kostüm, mit dem die Protagonistin alle Hindernisse schlagartig aus dem Weg räumen können, bis hin zum „Air Cat“-Kostüm, mit dem man sich für kurze Zeit in der Luft fortbewegen kann.

„Balan Wonderworld“ wird am 26. März 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, Switch, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

