For Honor: Neuer Held Greif mit Termin und einem Trailer angekündigt

Mit Greif kündigte Ubisoft den nächsten spielbaren Held des Online-Multiplayer-Titels "For Honor" an. Neben dem Releasetermin wurden zudem Details zum kommenden Krieger genannt.

"For Honor" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Weiter geht es mit der Unterstützung des Online-Mehrspieler-Titels „For Honor“. So startet in der kommenden Woche die vierte Season des vierten Jahres.

Wie Ubisoft bekannt gab, geht mit dem Start der vierten Season in der nächsten Woche die Veröffentlichung eines weiteren Helden einher. Hierbei haben wir es mit Greif zu tun, der sich passend zur offiziellen Ankündigung in einem Trailer zeigt und von den Entwicklern als Krieger im Orden der Gesetzesbringer beschrieben wird, der Seite an Seite mit Apollyon in der Blackstone-Legion kämpfte.

Trailer stellt den neuen Helden vor

Nach dem Tod von Apollyon wurde Greif von seinen Gesetzesbringer-Kollegen abgelehnt, was ihn dazu bewegte, einer Söldnergilde beizutreten und die Welt zu bereisen. „Mit dem Knight Errant Greif, einer stabilen Stangenwaffe namens Bardiche ausgestattet, wird er den Widerstand zum Sieg gegen den Orden von Horkos anführen“, so die Entwickler weiter.

Zum Thema: For Honor: PS5- und Xbox Series X-Upgrade mit technischen Verbesserungen angekündigt

Ab dem 10. Dezember kann Greif in Form eines Pakets erworben werden, das den neuen Helden, ein exklusives Ornament, ein Elite-Outfit, drei Kisten und sieben Tage Championstatus enthält. Alternativ könnt ihr Greif ab dem 24. Dezember 2020 für 15.000 Einheiten Stahl im Spiel freischalten.

Anbei der offizielle Trailer, der euch Greif etwas näher vorstellt.

