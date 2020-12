Cyberpunk 2077: Live-Event „Cyber Night“ zum Launch angekündigt

"Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wird das ambitionierte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ aus dem Hause CD Projekt in der kommenden Woche endlich erscheinen.

Wie die Verantwortlichen des polnischen Studios bekannt gaben, wird der Release von „Cyberpunk 2077“ mit dem „Cyber Night“ genannten Live-Event gefeiert. Dieses wird in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 2020 um Punkt Mitternacht auf Twitter Gaming stattfinden. Geboten werden laut offiziellen Angaben eine Frage-und-Antwort-Runde mit den Entwicklern, exklusive Eindrücke sowie die eine oder andere Überraschung.

Im Laufe des Tages wandten sich die Entwickler von CD Projekt bereits an diejenigen, die bereits vor dem offiziellen Release in den Genuss ihrer „Cyberpunk 2077“-Kopie kamen, und bat darum, auf Spoiler zu verzichten. Auch wenn das Studio laut eigenen Angaben auf die Solidarität der Spieler setzt, möchte man nichts dem Zufall überlassen und wird aktiv gegen Livestreams und Let’s Plays vor dem Release vorgehen.

„Wir nähern uns dem Launch und die Chancen stehen gut, dass einige von euch noch vor dem Veröffentlichungstag ein Exemplar von Cyberpunk 2077 in die Hände bekommen. Auch wenn es für uns sehr schwierig wird, es zu erreichen, besteht unser Ziel darin, dass Spieler auf der ganzen Welt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Titels das gleiche spoilerfreie Erlebnis haben“, hieß es hier.

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, Stadia und die PlayStation 4 erscheinen. Ein umfangreiches technisches Upgrade für die Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 folgt 2021.

No matter if you have been Tweeting since day one or just recently joined us – we are thankful for our community here. That is why we’ve teamed up with @TwitterGaming for something special #CyberNight Dec 9th 3pm PT | Midnight CET pic.twitter.com/Ir73fTCI9W

We’re teaming up with @CyberpunkGame to host #CyberNight — the official launch party of Cyberpunk 2077!

Like this Tweet and you’re in. pic.twitter.com/pzHYHphUzZ

— Twitter Gaming lives in Night City (@TwitterGaming) December 3, 2020