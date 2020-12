For Honor: Story-Trailer stimmt auf „Year 4 Season 4: Mayhem“ ein

Mit "Mayhem" startet in der kommenden Woche die nächste Season des Multiplayer-Action-Titels "For Honor". Der frisch veröffentlichte Story-Trailer stimmt heute auf die nächste Season und den neuen Helden Greif ein.

"For Honor" startet in Kürze in die nächste Season.

Kurz vor dem Jahreswechsel darf sich die Community des Online-Action-Titels „For Honor“ noch einmal über neue Inhalte freuen.

Die Rede ist von der mittlerweile vierten Season des vierten Jahres, die unter dem Namen „Mayhem“ ins Rennen geschickt wird und am kommenden Donnerstag, den 10. Dezember 2020 veröffentlicht wird. Zur Einstimmung auf die neue Season stellte Ubisoft einen Story-Trailer bereit, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden wurde.

Greif macht die Schlachtfelder unsicher

Zu den neuen Inhalten, die mit „Year 4 Season 4: Mayhem“ den Weg in „For Honor“ finden, gehört unter anderem der neue Held Greif, der in dieser Woche offiziell vorgestellt wurde und auf den Schlachtfeldern von „For Honor“ für frischen Wind sorgen soll.

„Früher als Holden Cross bekannt, war Greif ein großer Krieger im Orden der Gesetzesbringer, der Seite an Seite mit Apollyon in der Blackstone Legion kämpfte. Nach ihrem Tod wurde er von seinen Gesetzesbringer-Kollegen abgelehnt, was ihn dazu veranlasste, einer Söldnergilde beizutreten und eine Reise um die Welt zu unternehmen, Freundschaften in allen Fraktionen zu schließen und neue Kampftechniken zu erlernen“, heißt es zu Greif.

„Mit dem Knight Errant Greif, einer stabilen Stangenwaffe namens Bardiche ausgestattet wird er den Widerstand zum Sieg gegen den Orden von Horkos anführen.“

