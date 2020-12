PlayStation 3: Update 4.87 steht bereit – Diese Verbesserungen warten

Die PS3 bekam ein neues Firmware-Update spendiert.

Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung der PlayStation 3 in Japan und Nordamerika knapp 14 Jahre ins Land gezogen.

Trotz ihres stattlichen Alters wird die PlayStation 3 in vereinzelten Abständen weiter mit neuen Firmware-Updates bedacht. In dieser Woche war es wieder so weit und Sony Interactive Entertainment stellte eine neue Firmware für die PS3 bereit, die mit sofortiger Wirkung heruntergeladen beziehungsweise installiert werden kann und das PlayStation 3-System auf die Version 4.87 hebt.

Ein Firmware-Update für Filmliebhaber

Allzu große Neuerungen solltet ihr vom Firmware-Update auf die Version 4.87 allerdings nicht erwarten. Stattdessen lässt sich dem offiziellen Changelog entnehmen, dass sich das neue Update vor allem an Filmliebhaber richtet, die ihre PlayStation 3 weiterhin als Blu-ray-Player nutzen, und Blu-ray-Schlüssel für kommende Filme aktualisiert.

Zum Thema: PS5: VRR-Support folgt mit einem Firmware-Update

Darüber hinaus sind kleinere Security-Fixes an Bord, auf die Sony Interactive Entertainment wie gehabt jedoch nicht näher einging. Die PlayStation 3 wurde im November 2006 in Japan und Nordamerika veröffentlicht. Europa war im März 2007 an der Reihe.

Nach einem holprigen Start stellte Sony Interactive Entertainment die PlayStation 3 mit hochwertigen Exklusiv-Titeln sowie dem Slim-Modell neu auf und konnte unter dem Strich rund 87 Millionen PS3-Konsolen verkaufen.

Quelle: PSU

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation 3